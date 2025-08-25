Политолог объяснил, почему Залужный отказался сотрудничать с командой Зеленского
Экс‑главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по мнению политтехнолога Михаила Павлива в комментарии NEWS.ru, рассчитывает в будущем баллотироваться в президенты Украины.
Павлив так прокомментировал отказ Залужного сотрудничать с командой Владимира Зеленского в 2024 году: у Залужного нет принципиальных проблем дистанцироваться от власти, «потому что она делает что‑то плохое». Отказ вступать в сотрудничество, по словам Павлива, не является попыткой уйти от ответственности.
По его данным, сейчас у Залужного более тесные контакты с командой экс‑президента Петра Порошенко; имел место информационный «вброс» о том, что политтехнологи Порошенко якобы ведут предвыборную кампанию Залужного.
«Видимо, Залужный видит себя кандидатом в президенты», — добавил Павлив.
При этом, отметил политтехнолог, власть надеется всё же договориться с бывшим главнокомандующим на случай, если сам Зеленский не сможет участвовать в выборах. Ранее сообщалось, что Залужный отказался присоединяться к команде Зеленского, но пообещал публично не критиковать его; руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак не раз приезжал к экс‑главкому с попытками убедить его начать сотрудничество.