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Выдвижение действующей главы МИД Германии Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи (ГА) ООН — это стратегический провал ФРГ, заявил политолог, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев. По его мнению, страны Глобального Юга видят политика как идеологическую активистку с «евроглобалистскими» взглядами.
«В этой ситуации можно говорить скорее о тотальном репутационном кризисе Германии, который Анналена Бербок олицетворяет с момента своего прихода в кабинет министров. Решение выдвинуть ее на пост председателя Генассамблеи ООН — очередной стратегический провал, который может лишить ФРГ шансов получить непостоянное место в Совбезе ООН», — отметил аналитик в беседе с «Известиями».В то же время в Госдуме оценили другое крупное политическое событие — возможное признание Крыма частью России для США. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Белик пояснил, что такое решение может стать пробным вариантом для будущих шагов. По его словам, в будущем Вашингтон сможет воспользоваться этим при присоединении Гренландии.
«Официальное признание Штатами Крыма российским будет означать здравый и объективный взгляд на сложившиеся реалии. Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно. Вашингтон в ситуации с Крымом делает пробные шаги, в том числе оценивая, как к его инициативам отнесутся в ЕС», — считает парламентарий.Читайте также:
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