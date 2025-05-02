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Развожаев: в ночь на 2 мая флот и ПВО РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крым

Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

В ночь с 1 на 2 мая силы ПВО и Черноморского флота уничтожили более 10 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря в ходе отражения атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Атака была направлена на районы мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы», — передает ТАСС слова губернатора в его Telegram-канале.
Объекты города и прибрежной зоны не пострадали, сообщалось ночью. Развожаев подчеркнул, что взаимодействие флота и противовоздушной обороны позволило нейтрализовать угрозу над морем.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города. (...) Доверяйте только официальной информации», — писал Развожаев.
В пять утра 2 мая губернатор объявил отбой воздушной тревоги.

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#севастополь
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США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины
Белый дом: партнерство США и Киева исключает участие лиц, связанных с ВПК РФ
02 мая 2025, 07:16

Фото: iStock/ValleraTo

В четверг Белый дом объявил о создании нового инвестиционного фонда между США и Украиной, направленного на послевоенное восстановление страны. Важной особенностью данного партнёрства является строгая политика исключения участия любых государств, компаний или лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Об этом пишет РИА Новости.
«Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда», — подчеркивается в заявлении американской администрации.

Соглашение о создании фонда было подписано 30 апреля и охватывает ключевые сферы, такие как природные ресурсы, энергетика и инфраструктура. Фонд предполагает совместное управление с равным представительством обеих сторон, что подчеркивает приверженность США к долгосрочной поддержке Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Выяснилось, что президент Бразилии шесть раз проигнорировал мольбы Зеленского о встрече
Metrópoles: Зеленский шесть раз безрезультатно просил Лула да Силву о встрече
02 мая 2025, 06:45

Владимир Зеленский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проигнорировал шесть писем Владимира Зеленского с просьбами о встрече. Об этом сообщила бразильская газета Metrópoles со ссылкой на информированные источники.
Согласно данным издания, в период с 2023 по 2024 год Зеленский направил Луле шесть писем, включая приглашения на международные саммиты по обсуждению украинского конфликта.

«Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась украинская война. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера», — уточняется в газете.
Однако ни одно обращение не получило ответа. Даже на просьбу о встрече в рамках саммита G20 в октябре 2024 года Лула не отреагировал.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.

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«Глумление над предками»: Захарова резко ответила на демонтаж украинцами мемориала во Львове
Захарова: демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове является глумлением над предками
02 мая 2025, 06:08

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове с последующей эксгумацией останков советских солдат вызвал резкую реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В интервью газете «Известия» она назвала эти действия властей Украины кощунством и проявлением античеловеческой сущности, направленным на уничтожение исторической памяти.
Напомним, что мемориал «Холм Славы» во Львове был возведен в память о героях, погибших в Первой мировой и Великой Отечественной войнах, а его демонтаж начался 23 апреля по решению местных властей.

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Захарова отметила, что перезахоронение героев Великой Отечественной войны стало демонстрацией верноподданничества Западу. Вместо чествования освободителей Украина прославляет коллаборационистов и неонацистов.

«Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал Третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков», — поразилась Захарова.
Именно СССР остановил планы фашистов по уничтожению Украины, и нынешние действия Киева можно приравнивать к плевку на собственных предков. Кампания на Украине, стартовавшая с закона о декоммунизации в 2015 году, теперь охватывает всё, что связано с Россией, включая переименование улиц и уничтожение памятников.

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«К границам 2014 года ​РФ не сдвинуть»: Рубио оценил шансы Украины получить больше ​территорий
Рубио: Украина не сможет силой сдвинуть Россию к границам 2014 года.
02 мая 2025, 05:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинские вооруженные силы не смогут «сдвинуть Россию» к границам 2014 года. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.
«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — объявил политик.
По его словам, текущие реалии конфликта требуют признания этого факта. Дальнейшие попытки Киева изменить ситуацию силой не приведут к желаемым результатам. Он отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, но необходимо учитывать оперативные возможности сторон.

Рубио обратил внимание на то, что Москва и Киев стали ближе к миру, но все еще далеки от полного урегулирования конфликта.

«Потребуется прорыв очень скоро», — добавил он.
Ранее стало известно, что эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку в городе Алёшки Херсонской области продолжается в условиях постоянной угрозы со стороны украинских FPV-дронов. Спасатели и медики вынуждены работать под прицелом беспилотников, рискуя жизнями при каждом выезде.

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Госдеп: США прекращают играть посредника в переговорах между Россией и Украиной
02 мая 2025, 03:21

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты больше не намерены выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов, передает РИА Новости.
По её словам, Вашингтон не будет организовывать встречи или вмешиваться в диалог сторон, оставляя ответственность за поиск решений Москве и Киеву. Брюс подчеркнула, что США продолжат поддерживать усилия по достижению мира, но теперь ключевые инициативы должны исходить от самих участников конфликта.

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«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», — сказала Тэмми Брюс.
Она отметила, что дальнейший прогресс зависит от конкретных предложений России и Украины, а не от внешнего арбитража. Ранее Тэмми Брюс также пояснила, что личные переговоры между лидерами России и США остаются ключевым инструментом для урегулирования украинского кризиса. Обсуждение сложных вопросов «один на один» позволяет быстрее найти компромисс.

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#украина
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