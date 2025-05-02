Развожаев: в ночь на 2 мая флот и ПВО РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крым

Фото: iStock/IherPhoto
В ночь с 1 на 2 мая силы ПВО и Черноморского флота уничтожили более 10 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря в ходе отражения атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Атака была направлена на районы мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.
Читайте также:
CША начали делиться секретными разведданными об операциях РФ и КНР в космосе
Глава МИД Франции Барро: ЕС согласует с США новый пакет санкций против РФ
США твердо отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной
«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы», — передает ТАСС слова губернатора в его Telegram-канале.Объекты города и прибрежной зоны не пострадали, сообщалось ночью. Развожаев подчеркнул, что взаимодействие флота и противовоздушной обороны позволило нейтрализовать угрозу над морем.
«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города. (...) Доверяйте только официальной информации», — писал Развожаев.В пять утра 2 мая губернатор объявил отбой воздушной тревоги.
Читайте также:
CША начали делиться секретными разведданными об операциях РФ и КНР в космосе
Глава МИД Франции Барро: ЕС согласует с США новый пакет санкций против РФ
США твердо отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной
Мария Моисеева