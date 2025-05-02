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В четверг Белый дом объявил о создании нового инвестиционного фонда между США и Украиной, направленного на послевоенное восстановление страны. Важной особенностью данного партнёрства является строгая политика исключения участия любых государств, компаний или лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Об этом пишет РИА Новости.
«Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда», — подчеркивается в заявлении американской администрации.
Соглашение о создании фонда было подписано 30 апреля и охватывает ключевые сферы, такие как природные ресурсы, энергетика и инфраструктура. Фонд предполагает совместное управление с равным представительством обеих сторон, что подчеркивает приверженность США к долгосрочной поддержке Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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