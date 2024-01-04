Депутат Новиков допускает усиление активности НАТО на Украине

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Усиление активности НАТО на территории Украины возможно.
Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Депутат считает, что цели НАТО заключались в том, чтобы создать очаг напряженности в Восточной Европе, ослабить РФ. И эти цели не будут пересматривать в ближайшее время.
По словам Катера, сейчас инициатива в военном конфликте принадлежит ВС России. Украинские бойцы пока не состоянии перейти в активное контрнаступление.
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«Нужно иметь в виду, что сам характер нынешних войн неслучайно получил название гибридных. Потому что они сочетают в себе много элементов финансовой войны, войны экономической, войны идеолого-политической. Поэтому мы в данном случае имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», —говорит Дмитрий Новиков.
«НАТО и дальше будет финансировать режим Зеленского, поставлять туда вооружение, в том числе, возможно, более современное. Есть еще различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — говорит Дмитрий Новиков.Ранее сообщалось, что 2024 год может стать решающим и поворотным в конфликте на Украине. Наступивший год может показать, удастся ли местным вооруженным силам забрать инициативу себе в противостоянии с РФ. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.
По словам Катера, сейчас инициатива в военном конфликте принадлежит ВС России. Украинские бойцы пока не состоянии перейти в активное контрнаступление.
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Мария Фирсова