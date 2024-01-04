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Бойцы ВСУ жалуются на тяжелые потери после миссии у Днепра, которая не принесла результатов.
Washington Post процитировало украинского военного журналиста.
По словам солдат, которые участвовали в операции по переправе через Днепр, их миссия провалилась: они понесли потери, пытаясь переправиться через реку. Потом попали под артиллерийский обстрел, потеряв ещё больше людей.
Некоторые военные утверждают, что такие операции не стоят жизней людей, но украинскому руководству нужно педъявить западным спонсорам хоть какие-то успешные операции.
Ранее сообщалось, что США потеряли веру в победу Украины, поэтому начали подталкивать Украину к переговорам с Москвой.
Об этом рассказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
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«Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата никакого».
Некоторые военные утверждают, что такие операции не стоят жизней людей, но украинскому руководству нужно педъявить западным спонсорам хоть какие-то успешные операции.
Ранее сообщалось, что США потеряли веру в победу Украины, поэтому начали подталкивать Украину к переговорам с Москвой.
Об этом рассказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
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Мария Фирсова