СВР: генштаб Франции готовится к отправке на Украину двух тысяч военных

28 октября 2025, 11:30

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что Генштаб французских вооружённых сил готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч военнослужащих для поддержки киевского режима.