СВР: генштаб Франции готовится к отправке на Украину двух тысяч военных
Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что Генштаб французских вооружённых сил готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч военнослужащих для поддержки киевского режима.
В заявлении российского ведомства отмечается, что в случае утечки информации Париж, по её данным, будет утверждать, что речь идёт лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных бойцов ВСУ.
Официальных комментариев от французской стороны по этому вопросу пока не поступало.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил о стремлении европейских лидеров, в том числе и президента Франции Эммануэля Макрона, начать конфликт с Россией.
Читайте также: