21 октября 2025, 05:21

Нарышкин: «макроны» и «мерцы» могут предложить Европе лишь подготовку к войне с РФ

Фото: iStock/sb2010

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что европейские политики предлагают своим нациям лишь русофобию и ускоренную подготовку к конфликту с Россией. Его слова приводит РИА Новости.





Нарышкин отметил, что Европа слишком привыкла после Второй мировой войны жить под американской оккупацией. Теперь она не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям.



В дипломатических ведомствах европейских стран царит пессимизм из-за отсутствия у ЕС и НАТО среднесрочных и долгосрочных «рецептов» обеспечения безопасности на континенте.





Губернатор Ростовской области выложил фото последствий атаки ВСУ на Батайск

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям (...) «макроны» и «мерцы», не говоря уже о всяких «каллас», — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — заключил Нарышкин.