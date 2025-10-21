Нарышкин заявил о стремлении европейских лидеров к начать конфликт с Россией
Нарышкин: «макроны» и «мерцы» могут предложить Европе лишь подготовку к войне с РФ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что европейские политики предлагают своим нациям лишь русофобию и ускоренную подготовку к конфликту с Россией. Его слова приводит РИА Новости.
Нарышкин отметил, что Европа слишком привыкла после Второй мировой войны жить под американской оккупацией. Теперь она не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям.
В дипломатических ведомствах европейских стран царит пессимизм из-за отсутствия у ЕС и НАТО среднесрочных и долгосрочных «рецептов» обеспечения безопасности на континенте.
Глава СВР добавил, что в Европе звучат обвинения в адрес Вашингтона. Ожидалось, что США «бросят все силы на восстановление статус-кво», однако они присоединились к «ревизионистам», желая подстроить направление мировой политики под свои национальные интересы.
«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям (...) «макроны» и «мерцы», не говоря уже о всяких «каллас», — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — заключил Нарышкин.