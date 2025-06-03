Депутат Обухов на атаку БПЛА: «Месть подается холодной», а не «Орешником»
Депутат Госдумы Обухов: Украинцы могли участвовать в атаках на аэродромы
Депутат Госдумы Сергей Обухов считает маловероятным ответный удар по Киеву баллистической ракетой «Орешник» в связи с недавними атаками беспилотников на российские аэродромы. По его мнению, такой шаг не будет иметь стратегического значения.
Обухов подчеркнул, что ответ России должен быть адекватным и продуманным. Он предложил нанести удары по туннелям, через которые на Украину поступает западное вооружение, а также по мостам через Днепр.
«Месть — это логистика, блюдо, которое подается холодным» , — об этом в беседе с NEWS.ru.Политик также не исключил, что к организации атак на аэродромы могут быть причастны граждане Украины, которые проникли на территорию России. Политический деятель отметил, что из-за отсутствия видимой разницы между русскими и украинцами, инфильтрация в российское общество происходит практически беспрепятственно, и в этой ситуации необходимо усилить работу спецслужб.