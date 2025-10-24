Депутат отреагировал на слова Путина об «ошеломляющем» ответе
Российский президент Владимир Путин «никогда не бросает слов на ветер», заявил член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник.
По его словам «Газете.ру», если Киев всё‑таки применит давно запрашиваемые у США ракеты Tomahawk, ответ будет действительно крайне жёстким.
Депутат напомнил, что недавно в России прошли учения с привлечением стратегических ядерных сил — подводных и наземных носителей, тяжёлых и баллистических ракет, способных поразить любую точку на планете. Колесник подчеркнул, что это было прямое послание Западу, которое там поняли — после учений американский глава Дональд Трамп заявил, что США не собираются передавать такие ракеты Украине.
Таким образом, отметил парламентарий, Путин ещё раз дал понять, что угрозы в адрес РФ являются недопустимыми.
Колесник полагает, что заявления президентов США и России связаны. Они «обменялись тяжелыми любезностями и обозначили силы», заключил депутат.
