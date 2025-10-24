Депутат отреагировал на слова Путина об «ошеломляющем» ответе

24 октября 2025, 13:57

Колесник: у Путина и Трампа произошел обмен тяжелыми любезностями

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российский президент Владимир Путин «никогда не бросает слов на ветер», заявил член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник.