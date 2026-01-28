Депутат ответил, может ли конфликт на Украине завершиться до ноября 2027 года
Колесник: украинский конфликт может завершиться до ноября 2027 года
Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к ноябрю 2027 года. Такое развитие событий допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что для урегулирования нужна политическая воля с обеих сторон. Однако сейчас, как утверждает депутат, Киев ее не демонстрирует.
«Конфликт на Украине вполне мог бы завершиться и завтра, если бы Украина, а также некоторые западные страны, в основном Великобритания, Германия и Франция, этому не препятствовали», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что ситуация может измениться, если на Украине состоятся президентские выборы или изменится политический курс в ключевых странах ЕС. В качестве еще одного фактора он назвал интерес части граждан Евросоюза к ведению бизнеса в России.