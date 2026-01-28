28 января 2026, 11:38

Колесник: украинский конфликт может завершиться до ноября 2027 года

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к ноябрю 2027 года. Такое развитие событий допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что для урегулирования нужна политическая воля с обеих сторон. Однако сейчас, как утверждает депутат, Киев ее не демонстрирует.





«Конфликт на Украине вполне мог бы завершиться и завтра, если бы Украина, а также некоторые западные страны, в основном Великобритания, Германия и Франция, этому не препятствовали», — прокомментировал собеседник.