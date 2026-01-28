Украинские беспилотники атаковали Таганрог
Система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, сработала над пригородом Таганрога. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали не менее пяти громких взрывов. По их словам, со стороны Таганрогского залива в небе виднелись яркие вспышки. Оба фактора свидетельствуют о работе ПВО.
Согласно полученной информации, город пытаются атаковать украинские беспилотники. Как утверждает канал, серия взрывов также прогремела в городе Азов. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Комментарии от представителей местных властей не поступали.
Ранее ВСУ атаковали Брянскую область. В результате удара беспилотника пострадал мирный житель, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Читайте также: