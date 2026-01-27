Москалькова высказалась о судьбе более 2 тысяч без вести пропавших бойцов ВС РФ
С начала специальной военной операции на Украине удалось установить судьбу более двух тысяч бойцов, числившихся без вести пропавшими. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передаёт РИА Новости.
По словам омбудсмена, на прошлой неделе она посетила Женеву, где обсуждала с международными организациями механизмы взаимодействия. В частности, как фиксировать обстоятельства утраты связи с человеком и какие шаги предпринимать для его оперативного поиска.
Москалькова уточнила, что часть военнослужащих оказалась в плену на территории Украины, некоторых доставили в госпитали. Также, отметила она, фиксировались случаи дезертирства.
Главное, подчеркнула омбудсмен, — чтобы родственники получали информацию и понимали, что произошло с их близкими.
Читайте также: