Москалькова высказалась о судьбе более 2 тысяч без вести пропавших бойцов ВС РФ

27 января 2026, 19:28

Судьбу более 2 тысяч без вести пропавших бойцов ВС РФ установили с начала СВО

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

С начала специальной военной операции на Украине удалось установить судьбу более двух тысяч бойцов, числившихся без вести пропавшими. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передаёт РИА Новости.