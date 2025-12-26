Депутат-пивозавр получил срок за хищение 5 млн при строительстве защитных сооружений в Курской области

26 декабря 2025, 11:49

Mash: Депутат Васильев получил 5,5 года за хищение 5 млн руб в Курской области

Фото: istockphoto/simpson33

Депутата Максима Васильева приговорили к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о хищении 5 млн рублей при строительстве защитных сооружений в Курской области. Такое решение только что вынес местный суд, пишет Mash.