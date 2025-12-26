Депутат-пивозавр получил срок за хищение 5 млн при строительстве защитных сооружений в Курской области
Депутата Максима Васильева приговорили к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о хищении 5 млн рублей при строительстве защитных сооружений в Курской области. Такое решение только что вынес местный суд, пишет Mash.
Выступая с последним словом, экс-чиновник заявил, что приобрёл авторитет у руководства региона после того, как занимался восстановлением домов в одном из населённых пунктов области, пострадавших от атак ВСУ.
По его словам, именно после этого замгубернатора Алексей Дедов предложил ему подключиться к работам по возведению укреплений на границе с Украиной. Подрядчиком по проекту выступало АО «Корпорация развития Курской области», которое возглавлял Владимир Лукин — его задержали в декабре 2024 года.
Васильева признали виновным в хищении бюджетных средств. На заседании он попросил прощения у жителей Курской области.
Ранее Васильев также привлёк внимание скандалом из‑за «пивных» видео из Мексики. После их появления в начале января 2023 года он покинул пост зампреда комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.
