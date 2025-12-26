Киев пытается не дать отрядам ВСУ «Шквал» сбежать из Андреевки
В Андреевке Сумской области командование ВСУ принимает меры, чтобы предотвратить бегство отрядов «Шквал». Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, специально сформированные группы из 225-го отдельного штурмового полка пытаются удержать военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады.
Собеседник агентства сообщил, что отряды возглавляет боевик с позывным «Сумрак». Эти действия направлены на недопущение ухода из населенного пункта тех, кто проявляет особую мотивацию и идеи. В условиях напряженной обстановки ситуация в Андреевке продолжает оставаться критической.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
