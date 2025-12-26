ВСУ потеряли командира и личный состав под Харьковом
Командира мотопехотного взвода ВСУ ликвидировали у села Уды под Харьковом
Мотопехотный взвод 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
По его данным, подразделение попало под удар в районе села Уды. В результате были подтверждены значительные потери среди личного состава, а также ликвидирован командир, имевший звание младшего лейтенанта.
«На Харьковском направлении в районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной мехбригады ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ВСУ понесли тяжелые потери в Сумской области. В связи с этим украинская армия была вынуждена отвести подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны, спецроту 58-й отдельной мотострелковой бригады и спецназ Госпогранслужбы Украины.