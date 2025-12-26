ВСУ потеряли командира и личный состав под Харьковом

26 декабря 2025, 08:33

Командира мотопехотного взвода ВСУ ликвидировали у села Уды под Харьковом

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Мотопехотный взвод 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.





По его данным, подразделение попало под удар в районе села Уды. В результате были подтверждены значительные потери среди личного состава, а также ликвидирован командир, имевший звание младшего лейтенанта.

«На Харьковском направлении в районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной мехбригады ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», — говорится в сообщении.