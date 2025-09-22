«Они не возвращаются»: Депутат пояснил, почему сейчас невозможно заменить мобилизованных в зоне СВО

22 сентября 2025, 12:28

Колесник: При замене мобилизованных темп наступления ВС РФ может замедлиться

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Замена мобилизованных бойцов на новобранцев может снизить темпы наступления российских войск в зоне СВО. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник.





В разговоре с NEWS.ru член комитета по обороне объяснил, что мобилизованные уже привыкли к боевой обстановке и имеют опыт, а многие даже возвращаются в строй после тяжёлых ранений.



Парламентарий напомнил, что бойцов СВО в ряде регионов приравняли к участникам контртеррористических операций, что привело к увеличению выплат и льгот. По его словам, при ротации опытных военнослужащих, на место которых придут менее опытные новобранцы, неизбежно теряется темп наступления.





«Это люди, для которых военные действия уже стали частью жизни», — сказал собеседник.

«Я знаю людей, у которых пятеро детей, и они не возвращаются, хотя имеют полное право», — резюмировал Колесник.