Окружение ВСУ под Угледаром и Купянском, наступление ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО на 22 сентября
По всем направлениям фронта российские войска сохраняют стратегическую инициативу, продолжая методичное продвижение и нанесение огневого поражения группировкам ВСУ. Противник, несмотря на ожесточенное сопротивление, несет значительные потери и вынужден отступать на отдельных участках. Подробнее о ситуации в прифронтовой зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
Главные действия разворачиваются на правом фланге атаки, где штурмовые подразделения морской пехоты ВС РФ продолжают наступать, несмотря на упорное сопротивление врага. В лесах возле села Варачино они продвинулись на 200 метров и заняли новые позиции. Этот успех позволяет контролировать стратегически важные участки и угрожать флангам ВСУ.
За прошедшие сутки противник предпринял четыре контратаки, которые были успешно отражены. Две из них произошли в районе Степового, одна — в окрестностях Андреевки, еще одна — в Юнаковке. В результате боестолкновений было захвачено в плен пять военнослужащих ВСУ. Российская авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли точечные удары по группам живой силы и техники противника, что значительно снизило его наступательные возможности.
Харьковская область
На всех участках фронта в Харьковской области противник оказывает ожесточенное сопротивление. Российские войска продолжают ликвидацию окруженных в лесу западнее Синельниково подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Применяются удары артиллерии, авиации и БпЛА. За сутки противник предпринял две попытки деблокировать окруженные группы. Обе атаки были отражены с потерями для ВСУ.
На левобережье Волчанска штурмовые группы овладели восемью техническими зданиями. Продвижение составило до 100 метров. Ведется закрепление на достигнутых рубежах. На участке Меловое-Хатнее за сутки продвижение составило до 500 метров. Взято в плен шесть украинских военнослужащих.
Купянское направление
Российские войска почти полностью заблокировали Купянск и взяли под контроль около половины его территории. ВС РФ атакуют гарнизон ВСУ с трех направлений: севера, востока и юго-запада. Бои ведутся уже в микрорайоне Юбилейный, что свидетельствует о глубоком проникновении в городскую застройку. Перерезана ключевая трасса снабжения с юго-запада, что критически затрудняет подвоз резервов и эвакуацию раненых для ВСУ.
Продолжается продвижение вдоль железной дороги в направлении Купянска-Южного и восточной окраины Петропавловки. Это создает угрозу полного окружения группировки противника в городе. Кроме того, активные бои идут в районе Мирового, Тищенковки и Соболевки, где российские штурмовые группы нарушают тыловую инфраструктуру ВСУ.
Краснолиманское направление
ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, продолжая методичное продвижение и нанесение огневого поражения группировкам ВСУ. Штурмовые группы РФ продвинулись на 1,3 км на фронте шириной 2,3 км, войдя в окраины Терны, где ведутся ожесточенные уличные бои. Противник пытается удерживать позиции, используя укрепленные здания и инженерные заграждения.
В Серебрянском лесном массиве продолжаются позиционные бои без существенного продвижения сторон. Российские войска ведут методичное уничтожение опорных пунктов ВСУ с применением артиллерии и БПЛА. На южных окраинах российские войска провели атаку с использованием бронетехники, но столкнулись с контратаками дронов-камикадзе. Бойцы армии России практически выбили украинские силы из населённого пункта Шандриголово.
Покровское направление
На данном направлении войска РФ прорвали укрепленную оборону ВСУ в районе Чунишино. Развивая успех, российские подразделения с юга вошли в Новопавловку. В населенном пункте идут ожесточенные уличные бои. Этот маневр создает угрозу окружения для украинских группировок в районе Удачное – Константиновка. Противник пытается контратаковать с севера, чтобы отсечь Добропольский выступ и деблокировать свои части. Идут тяжелые бои за населенный пункт Новое Шахово. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, используя заранее подготовленные позиции.
Угледарское направление
На Угледарском направлении российская армия достигла тактического успеха, продвинувшись на три километра к югу от Новоивановки в направлении Успеновки. Севернее, опираясь на контроль над Берёзовым, наши войска ведут ожесточённые бои в восточной части Калиновского. Кроме того, ВС РФ значительно углубили прорыв в районе Пречистовки и фактически установили огневой контроль над дорогой Угледар — Богоявленовка. Учитывая успехи российской армии в районе Водяного и шахты Южнодонбасская № 3, гарнизон Угледара оказался под реальной угрозой окружения.