Достижения.рф

США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине

Axios: США обсуждают с Россией новый план по урегулированию на Украине
Фото: iStock/Ruma Aktar

США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил американский портал Axios.



Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф играет основную роль в разработке плана, включающего 28 пунктов. По информации портала, дипломат провел детальные переговоры со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Пока неизвестно, как Киев и его европейские союзники отреагируют на этот план.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0