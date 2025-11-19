США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине

19 ноября 2025, 09:34

Axios: США обсуждают с Россией новый план по урегулированию на Украине

Фото: iStock/Ruma Aktar

США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил американский портал Axios.