США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине
Axios: США обсуждают с Россией новый план по урегулированию на Украине
США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил американский портал Axios.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф играет основную роль в разработке плана, включающего 28 пунктов. По информации портала, дипломат провел детальные переговоры со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Пока неизвестно, как Киев и его европейские союзники отреагируют на этот план.
