На Западе раскрыли условие выживания Украины
Политолог Петро назвал переговоры единственным шансом для Украины
Профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро выступил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. В своём выступлении он заявил, что переговоры с Россией представляют собой единственный шанс на спасение для Украины.
Петро отметил, что эту позицию разделяет ряд украинских аналитиков. Эти эксперты скептически относятся к действующей власти Украины и призывают страну начать переговоры. Они считают, что такой шаг позволит достичь максимально выгодного соглашения в текущей ситуации.
«Пока Россия ещё готова к переговорам, остаётся шанс что-то выторговать и выжить», — сказал Николай, поясняя свою точку зрения.Профессор подчеркнул, что Украине необходимо использовать первую же возможность, чтобы договориться о мирном урегулировании. Он видит только одну альтернативу этому сценарию — полную капитуляцию.
Ранее стало известно, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.