19 ноября 2025, 10:22

Политолог Петро назвал переговоры единственным шансом для Украины

Фото: Istock/JARAMA

Профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро выступил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. В своём выступлении он заявил, что переговоры с Россией представляют собой единственный шанс на спасение для Украины.





Петро отметил, что эту позицию разделяет ряд украинских аналитиков. Эти эксперты скептически относятся к действующей власти Украины и призывают страну начать переговоры. Они считают, что такой шаг позволит достичь максимально выгодного соглашения в текущей ситуации.

«Пока Россия ещё готова к переговорам, остаётся шанс что-то выторговать и выжить», — сказал Николай, поясняя свою точку зрения.