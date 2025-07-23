Украинцы благодарны ВС РФ за удары по ТЦК, пишут СМИ
Focus: часть населения Украины благодарна России за удары по ТЦК
Часть населения Украины благодарна России за удары по украинским военкоматам. Об этом в среду, 23 июля, пишет немецкое издание Focus.
В публикации отмечено, что в республике растет недовольство насильственной мобилизацией. Авторы материала считают, что такие настроения оправданны, ведь действия украинских военкомов нарушают права человека.
«В социальных сетях вы даже можете найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. <…> Есть и украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования», — говорится в статье.
Насильственная мобилизация началась на Украине 24 февраля 2022 года. В СМИ не раз звучала информация о том, что людей хватают на улицах, увозят с работы и применяют к ним огнестрельное оружие. Мобилизованные в ВСУ украинцы говорят, что в их бригады набирают алкоголиков и наркоманов.