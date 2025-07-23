23 июля 2025, 12:28

Focus: часть населения Украины благодарна России за удары по ТЦК

Фото: istockphoto/Diy13

Часть населения Украины благодарна России за удары по украинским военкоматам. Об этом в среду, 23 июля, пишет немецкое издание Focus.





В публикации отмечено, что в республике растет недовольство насильственной мобилизацией. Авторы материала считают, что такие настроения оправданны, ведь действия украинских военкомов нарушают права человека.





«В социальных сетях вы даже можете найти некоторые положительные комментарии по поводу атак. <…> Есть и украинцы, которые поддерживают удары по центрам комплектования», — говорится в статье.