Пленный рассказал об обещанных командованием ВСУ «девочках» за успехи в Сумской области

23 июля 2025, 08:08

ТАСС: Командование ВСУ обещало солдатам баню с девочками за успехи под Сумами

Фото: iStock/Diy13

Украинский военнослужащий Евгений Попельшкин, находящийся в плену, рассказал о необычных обещаниях со стороны командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.