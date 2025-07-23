Пленный рассказал об обещанных командованием ВСУ «девочках» за успехи в Сумской области
Украинский военнослужащий Евгений Попельшкин, находящийся в плену, рассказал о необычных обещаниях со стороны командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.
По его словам, военнослужащим говорили, что за успешное выполнение задач на позициях в Сумской области их ждет «баня с девочками» и улучшенное отношение со стороны командиров. Однако, как отметил Попельшкин, эти обещания остались невыполненными. Он также добавил, что командиры обещали выплатить ему «подъемные» в размере 50 тысяч гривен, но и это обещание не было выполнено.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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