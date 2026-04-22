22 апреля 2026, 11:45

ВСУ ждет мощный удар возмездия за атаки на Сызрань. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, минувшей ночью ВС РФ уже нанесли удар по одесскому порту, уничтожив часть инфраструктуры и причалов. Под Сумами российские военные ликвидировали около десяти украинских офицеров, участвовавших в атаке на Курск.

«Но я уверяю, это только увертюра. Симфония будет впереди, пусть готовятся», — подчеркнул Колесник.