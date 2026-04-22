Депутат Колесник пообещал ВСУ мощнейший удар возмездия за атаки на Сызрань
ВСУ ждет мощный удар возмездия за атаки на Сызрань. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, минувшей ночью ВС РФ уже нанесли удар по одесскому порту, уничтожив часть инфраструктуры и причалов. Под Сумами российские военные ликвидировали около десяти украинских офицеров, участвовавших в атаке на Курск.
«Но я уверяю, это только увертюра. Симфония будет впереди, пусть готовятся», — подчеркнул Колесник.Он также отметил, что в настоящий момент необходимо поддержать пострадавших в Сызрани и уделить особое внимание тем, кто находится во временных убежищах. Депутат добавил, что важно не допустить подобных атак в будущем.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Сызрань под обломками обрушенного подъезда нашли тела двух человек. Троих пострадавших госпитализировали, а остальным оказали помощь на месте.