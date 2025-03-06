Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский пытался обмануть Трампа

Зеленский пытался обмануть Трампа

RT: Зеленский хотел обмануть Трампа неактуальными идеями по окончанию конфликта
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский хотел обмануть президента США Дональда Трампа, предоставив ему неактуальные планы по урегулированию конфликта. Этим поделились в RT со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.
«Эти темы уже давно неактуальны и могут рассматриваться только в общем контексте урегулирования. Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет», — рассказал источник изданию.

Вероятнее всего Зеленский предпринял данные действия под давлением премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее глава киевского режима заявил Трампу о готовности как можно быстрее завершить конфликт. В списке предложений по перемирию значились освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море.

По словам источника, перемирие в Черном море обсуждалось еще в 2023 году. Отказ от ударов по энергообъектам тоже рассматривался. На фоне этого собеседник издания отметил, что на самом деле Зеленский не предложил ничего нового.

Читайте также:

Киев через Турцию предложил Москве невыгодный вариант зерновой сделки

Макрон допустил размещение европейский военных на Украине

Белый дом: США остановили военную помощь Киеву для ее пересмотра
#конфликт
#море
#зеленский
#ракеты
#киев
#сша
#украина
#дональд трамп
Киев через Турцию предложил Москве невыгодный вариант зерновой сделки
06 марта 2025, 00:19

Фото: iStock/3dmitry

Киев через Турцию предложил Москве вариант зерновой сделки, от которого российская сторона отказалась. Об этом пишет RT со ссылкой на источник военно-дипломатических кругах.
«В ноябре прошлого года Киев ещё раз предложил нечто подобное зерновой сделке. Эти соображения были переданы Москве президентом Турции», — пишут в издании.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть данное предложение в МИД и Минобороны. После подробного изучения было принято решение отказаться от сделки, так как она носила односторонний характер.

Напомним, что зерновая сделка была подписана Россией, Турцией, Украиной и ООН в июле 2022 года. Она предполагала отправку украинского зерна, продовольствия и удобрений по черному морю. Сделка была прекращена 18 июля 2023 года. По словам Путина, это сделано из-за невыполнения условий в отношении РФ.

Читайте также:

Белый дом: США остановили военную помощь Киеву для ее пересмотра

Макрон допустил размещение европейский военных на Украине

ВВС США прямо в небе развернули самолеты с помощью Украине
#владимир путин
#президент
#мид
#сделки
#оон
#минобороны
#киев
#рф
#зерновая сделка
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон допустил размещение европейский военных на Украине
05 марта 2025, 23:35

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения европейский военных на Украине. Соответствующие заявление глава республики сделал в ходе своего выступления, которое транслировалось на телеканале BFMTV.
«Для мира, возможно, потребуется развертывание европейских сил. Но эти войска не пойдут воевать на линию фронта сегодня, однако будут там, когда мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение», — сказал Макрон.

Также во время своей речи президент назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. В частности РФ представляет угрозу в воздухе, социальных сетях и киберпространстве. Свои слова он объяснил намерением России увеличить численность армии на 300 тысяч человек к 2030 году.

Читайте также:

Белый дом: США остановили военную помощь Киеву для ее пересмотра

Politico: В Евросоюзе приготовились платить за оружие «пока Трамп не умрет»

«Только хорохорятся»: стало известно, сможет ли Европа заменить Киеву помощь от США
#помощь
#оружие
#европа
#президент
#человек
#мир
#макрон
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом: США остановили военную помощь Киеву для ее пересмотра
05 марта 2025, 23:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, США остановили поставки военной помощи Украине для ее пересмотра. Об этом представитель американской администрации сказала на брифинге с журналистами.
«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины», — поделилась с журналистами Левитт.

Напомним, что после принятого решения об остановке поставок помощи американские самолеты, летевшие на Украину, развернулись прямо в небе. Приказ был отдан в ходе активного переброса оборудования украинской стороне.

Ранее в администрации Белого дома рассказывали, что возобновление поставок военной помощи случится в том случае, если президент США Дональд Трамп будет уверен в готовности Киева перейти к мирным переговорам с РФ.

Читайте также:

Politico: В Евросоюзе приготовились платить за оружие «пока Трамп не умрет»

США отключили Украине оповещение о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS

США перестали делиться разведданными с Украиной
#сша
#самолёты
#оружие
#президент
#дональд трамп
#финансирование
#рф
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico: В Евросоюзе приготовились платить за оружие «пока Трамп не умрет»
05 марта 2025, 22:56

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Евросоюз осознает, что архитектура безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны и зависит от поддержки США, может рухнуть когда угодно после возвращения Дональда Трампа на пост президента, сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломата из Европы.
На ближайшем саммите Евросоюза одним из вопросов для обсуждения станет увеличение военных расходов и укрепление национальных армий.

Европейский дипломат обратил внимание, что траты на оборону стали фиксированной статьей расходов.

«Мы отключили солнце, и теперь нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — уточнил он изданию.

Подчеркивалось, что правительства стран ЕС не исключают возможность обрушения европейской безопасности, которая зависит от поддержки США, в любой момент. Именно из-за этого страны Евросоюза увеличивают военные расходы для обеспечения сферы обороны после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — они хотят осуществить план по перевооружению и укреплению национальных армий.

Читайте также:

ВВС США прямо в небе развернули самолеты с помощью Украине

США отключили Украине оповещение о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS

Белый дом: США обсуждают с Украиной двустороннюю встречу
#дональд трамп
#сша
#евросоюз
#армия
#белый дом
#европа
#оружие
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВВС США прямо в небе развернули самолеты с помощью Украине
05 марта 2025, 22:25

Фото: iStock/ Yaraslau Mikheyeu

Американские самолеты с военной помощью Украине пришлось разворачивать прямо в небе после принятого решения о приостановке поставок. Об этом сообщила газета Sky News, ссылаясь на представителя американского оборонного ведомства.
«Американские самолеты развернулись после приказа о паузе в поставке помощи», — отмечалось в публикации.

Издание обратило внимание, что приказ отдали в то время, когда Пентагон активно перебрасывал оборудование на Украину.

Американский чиновник объяснил, что приказ поступил примерно в 18:00 по местному времени, а потом самолеты физически пришлось разворачивать.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с Россией. Уточнялось, что речь идет даже о тех поставках, которые уже отправлены.

Читайте также:

Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине, несмотря на усилия Зеленского

Американские чиновники тайно уговаривали Зеленского помириться с Трампом

В Совфеде назвали самую большую ошибку, которую может совершить Зеленский
#украина
#сша
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате