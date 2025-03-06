Зеленский пытался обмануть Трампа

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Владимир Зеленский хотел обмануть президента США Дональда Трампа, предоставив ему неактуальные планы по урегулированию конфликта. Этим поделились в RT со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.
«Эти темы уже давно неактуальны и могут рассматриваться только в общем контексте урегулирования. Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет», — рассказал источник изданию.
Вероятнее всего Зеленский предпринял данные действия под давлением премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее глава киевского режима заявил Трампу о готовности как можно быстрее завершить конфликт. В списке предложений по перемирию значились освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море.
По словам источника, перемирие в Черном море обсуждалось еще в 2023 году. Отказ от ударов по энергообъектам тоже рассматривался. На фоне этого собеседник издания отметил, что на самом деле Зеленский не предложил ничего нового.
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Иван Мусатов