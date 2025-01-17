Депутат Рады Бакумов сравнил военкомов из Харькова с ОПГ на фоне мобилизации

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Депутат Верховной рады Украины Александр Бакумов сравнил сотрудников военкоматов из Харькова с ОПГ на фоне их средств по массовой мобилизации населения. Об этом пишут в «Страна.ua».
«Это тотальная блокировка улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, ненадлежащие меры, которые принимаются. Избиение сотрудниками ТЦК (военкоматы на Украине) женщины, адвоката Юлии Палагиной в медицинском учреждении, которая не могла оказать соответствующую правовую помощь своему клиенту. Что это за ОПГ?», — заявил Бакумов в ходе своего выступления в Верховной раде.
Ситуацию в Харькове депутат назвал тотальной несправедливостью. Он отметил, что сотрудники военкоматов ходят в балаклавах и не представляются. На фоне этого в городе перестал работать малый и средний бизнес, так как мужчины перестали выходить на улицы из-за отсутствия процедуры брони для сотрудников организаций.
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