Ситуация в Курской области 30 августа: последние новости, зверства ВСУ

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
ВС РФ продолжают оказывать сопротивление ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Десантники нанесли удар по разведывательной группе ВСУ, состоящей из 22 человек. О ситуации в курском приграничье по состоянию на 30 августа расскажет редакция «Радио 1».
Курская область 30 августаДесантники ВС РФ севернее села Снагость Курской области ликвидировали разведывательную группу ВСУ численностью 22 человека из состава 22-й отдельной механизированной бригады украинской армии, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
«Разведгруппа из 22 военных, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожена севернее населенного пункта Снагость Курской области огневым налетом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ», — рассказал собеседник издания.
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Суджанский районКак сообщает Телеграм-канал «Два майора», к утру 30 августа в Курской области развернулись ожесточенные бои на севере Суджанского района.
«ВСУ атаковали наши позиции в районе н. п. Камышевка и Киреевка. На юге Суджанского района ВС России бьют по противнику артиллерией и ударными БПЛА в районе н. п. Черкасская Конопелька, Плехово и Борки», — пишут авторы.Кроме того, на направлении Коренево ВСУ проводят перегруппировку. Под Борками и Мартыновкой ликвидированы несколько украинских штурмовых групп.
Малая ЛокняБойцы ВСУ расстреляли трех детей в районе н. п. Малая Локня. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС. Дети в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны.
«Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их расстреляли в спину», — рассказал военный.
ЛьговМэр Льгова Алексей Клемешов сообщил об обстреле города ВСУ, в результате чего оказались повреждены ж/д пути.
«Было зафиксировано четыре прилёта. В результате атак повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский». После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города», — сказано в сообщении
Артиллерия подбила танк ВСУАртиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в своем Телеграм-канале.
Алаудинов перечислил потери ВСУ в технике на курском направлении
Снаряды со шрапнельюВСУ обстреливают жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью, заявил в разговоре с РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям Киева Родион Мирошник.
«Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — заявил полос.
Изнасилования и похищения в Курской областиУкраинские боевики похищают жителей региона и вывозят в неизвестном направлении, рассказал Мирошник. Вместе с этим ВСУ расстреливают мирных жителей.
Помимо этого, наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и украинские радикалы практикуют сексуальное насилие в отношении мирных жителей Курской области.
ЕС поддержали вторжение в Курскую областьГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинская атка на Курскую область была поддержана «многими странами Евросоюза» на неформальной встрече глав МИД 26 августа.
«Глава МИД Украины Кулеба предоставил нам много новой информации по ситуации на фронте… Многие страны поддерживают операцию в Курской области», — сказал Боррель.
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