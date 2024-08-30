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Украинские мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве. Об этом пишет Financial Times.
«Они в оцепенении ... они не знают, что делать в реальном бою», — приводит издание слова украинского лейтенанта.
По данным газеты, многие из мобилизованных «разворачиваются и бегут при первом же взрыве».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что ВСУ использует для обстрелов курских домов снаряды со шрапнелью. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, после взрыва такой ракеты «машина представляет из себя просто какое-то решето».
Боевики Вооруженных сил Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова