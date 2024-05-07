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Пленный ВСУ заявил о махинациях руководства в Авдеевке

07 мая 2024, 09:36
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ для обороны окрестностей Авдеевки перебрасывали необученных водителей, пишет ТАСС.
Об этом заявил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко. По его словам, изначально его распределили на позицию водителя, а через три дня отправили ближе к передовой аргументировав это тем, что нужно на несколько дней поехать на усиление.

Как рассказал пленный, подразделение находилось на авдеевском направлении. При этом Юречко был не единственным водителем, которого командование отправило на фронт оборонять позиции.



По славам военнослужащего, на позициях первой линии обороны у солдат Украины из вооружения были автоматы, патроны и несколько гранат. Юречко попал в плен в середине апреля в районах населенных пунктов Тоненькое и Орловка.

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На Украине обозначили срок доставки F-16 в страну
Депутат Рады Гончаренко*: Истребители F-16 могут появиться на Украине в июле
07 мая 2024, 09:55

Фото: iStock/digigraphy

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, об этом написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
«Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле», — заявил Гончаренко*.

Украинский политик также отметил, что первые пилоты ВСУ, которые смогут управлять американскими истребителями, будут готовы уже к концу мая.

Ранее представитель ВВС Украины Илья Евлаш заявлял, что первые F-16 взмоют в небе над Украиной уже после Пасхи.

Напомним, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что иностранные наёмники отказываются воевать на стороне Вооружённых сил Украины даже за большие деньги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Наемники отказываются воевать за Украину даже за большие деньги
Рогов: наемники стали отказываться воевать за Украину даже за большие деньги
07 мая 2024, 07:33

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за Киев даже за большие деньги, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, режим Зеленского оказывается никому не нужным даже при самых выгодных предложениях. Таким образом набор в иностранный легион ВСУ становится все скуднее и все менее полный.

Сложившаяся ситуация заставляет киевский режим давить на западных союзников. Некоторые страны вынуждены отправлять войска принудительно, рассказал Рогов.

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В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили опорные пункты ВСУ
МО РФ: танки уничтожили опорные пункты ВСУ у Белгородской области
07 мая 2024, 06:20

Фото: Минобороны РФ

Танковая бригада, которая обеспечивала безопасность государственной границы, уничтожила укрепленные позиции вооруженных формирований ВСУ в районе приграничной с Белгородской областью территории Украины. Об этом информирует Минобороны.
В официальном сообщении указано, что опорные пункты украинских террористических группировок были ликвидированы экипажем танка Т-80БВ.

По информации разведки, местонахождение украинских военнослужащих было выявлено с помощью беспилотника. После детального изучения обстановки, разведывательные подразделения пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, а присутствуют только бойцы украинских сил.

Чтобы поразить цели, потребовалось несколько выстрелов. Согласно данным оборонного ведомства, при корректировке огня по данным разведки с использованием БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были успешно уничтожены.

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#минобороны
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Очередной мобилизованный умер в военкомате на Украине
«На часi»: военнообязанный умер в военкомате на Украине
07 мая 2024, 03:43

Фото: istock / Prostock-Studio

Военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом информирует местное агентство «Ко времени».
По данным издания, 44-летний мужчина проходил медкомиссию и готовился к отправке в учебный центр, но, когда туда явилась его мать, сотрудники военкомата сообщили ей о смерти сына якобы от эпилептического приступа.

Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.

Это уже не первый случай смерти военнообязанных, призванных в ВСУ и признанных годными к военной службе. В апреле мобилизованный украинец умер от эпилептического приступа по дороге в учебную часть.

Ранее украинская журналистика заявила, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На теле убитого в ЛНР наемника нашли шевроны с флагом Франции
07 мая 2024, 01:05

Фото: istock / e-crow

На теле наемника, убитого российскими войсками под Белогоровкой в Луганской Народной Республике обнаружены шевроны с флагом Франции. Об этом стало известно РИА Новости.
В распоряжении издания оказалась видеозапись с захваченного опорного пункта, где на одном из военнослужащих заметили несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари.

По данным источника информагентства в силовых структурах, кадры сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил РФ под Белогоровкой, за которую сейчас идут бои.

Ранее сообщалось, что французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом.

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В Белгородской области уточнили число погибших при атаке дронов
Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек
06 мая 2024, 23:46

Фото: istock / gorodenkoff

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число граждан, погибших при атаке БПЛА в Борисовском районе. В своем Телеграм-канале он сообщил, что жертвами удара по гражданским машинам стали семь человек.
«Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал глава региона.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что ранения получили 42 человека, в том числе трое детей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения ВС РФ
The Independent: Крымский мост больше не используется для снабжения ВС РФ
06 мая 2024, 22:57

Фото: iStock/Dance60

Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки военных грузов и снабжения войск в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные приводит The Independent.
Издание утверждает, что Россия теперь использует для перевозки военных грузов сухопутные маршруты, которые проходят через подконтрольные ВС РФ территории. Изменения произошли из-за частых атак на Крымский мост.
«Анализ спутниковых изображений показывает, что Крымский мост почти не имеет движения (военных грузов – ред.) и поэтому больше не может представлять собой важную военную цель для ВСУ», – говорится в статье.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия.

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ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00
RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая с 6:00
06 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украина готовится нанести по территории России массированный удар. Он ожидается 7 мая с 06:00. Об этом пишет RT со ссылкой на собственный источник.
По данным источника RT, ВСУ могут выпустить по территории России порядка 50 беспилотных летательных аппаратов, а также несколько десятков дальнобойных ракет.

Предварительно известно, что украинская сторона сначала выпустит беспилотники, чтобы израсходовать ресурсы противовоздушной обороны. Далее в ход пустят ракеты по заданным целям.

«Это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины», — пишет RT.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты. Официально данную информацию не подтверждали.

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Три украинские крылатые ракеты движутся в сторону Крымского моста
«Военная хроника»: В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты
06 мая 2024, 21:51

Фото: iStock/bpawesome

По данным Telegram-канала «Военная хроника», в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты.
«Сообщают, что в сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», — говорится в сообщении.

При этом официально информацию о ракетах, летящих в сторону Крымского моста не подтверждали.

При этом Telegram-канал «Два майора» пишет, что в Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта. Также сообщается об активности бэзэкипажных катеров в Чёрном море. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

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