Пленный ВСУ заявил о махинациях руководства в Авдеевке

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ВСУ для обороны окрестностей Авдеевки перебрасывали необученных водителей, пишет ТАСС.
Об этом заявил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко. По его словам, изначально его распределили на позицию водителя, а через три дня отправили ближе к передовой аргументировав это тем, что нужно на несколько дней поехать на усиление.
Как рассказал пленный, подразделение находилось на авдеевском направлении. При этом Юречко был не единственным водителем, которого командование отправило на фронт оборонять позиции.
По славам военнослужащего, на позициях первой линии обороны у солдат Украины из вооружения были автоматы, патроны и несколько гранат. Юречко попал в плен в середине апреля в районах населенных пунктов Тоненькое и Орловка.
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Как рассказал пленный, подразделение находилось на авдеевском направлении. При этом Юречко был не единственным водителем, которого командование отправило на фронт оборонять позиции.
По славам военнослужащего, на позициях первой линии обороны у солдат Украины из вооружения были автоматы, патроны и несколько гранат. Юречко попал в плен в середине апреля в районах населенных пунктов Тоненькое и Орловка.
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Алёна Самарева