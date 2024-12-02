В Верховной Раде раскритиковали ВСУ из-за отсутствия укреплений на реке Оскол

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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с критикой ВСУ из-за отсутствия оборонительных сооружений на реке Оскол. Свои обвинения депутат высказала в своем telegram-канале.
«Какое разумное объяснение может быть тому, что за два года на реке Оскол и на границе с Россией не появились никакие фортификации? Этот вопрос риторический», — говорится в сообщении.
По словам Безуглой, успехи российской армии никак не влияют на положение украинских генералов. При этом депутат подчеркнула важность реки Оскол, так как после ее пересечения армия РФ будет угрожать населенным пунктам Изюм, Боровая и Балаклея в Харьковской области.
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