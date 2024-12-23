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Сырского обвинили в попытке заблокировать украинский проект DeepState

Безуглая: Сырский хочет заблокировать украинский проект DeepState
Александр Сырский

Александр Сырский

Нардеп Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке заблокировать украинский проект DeepState за публикации реальной обстановки на фронте.
«Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны, начал наступление на команду DeepState — последний бастион более или менее адекватной информации о линии фронта», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, главком ВСУ хочет отправить всю команду DS на фронт. По ее словам, карты, которые приводит издание, являются единственным источником относительно реальными данными, происходящими на фроте. Именно здесь украинцы могут получить информацию, что действительно происходит в зоне СВО.



По одной из версий, карта не обновлялась 20 и 21 декабря именно из-за атаки на команду айтишников паблика.

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В офисе Зеленского признали неизбежность мирных переговоров
Советник офиса Зеленского Лещенко: мирные переговоры неизбежны
23 декабря 2024, 15:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал неизбежность мирных переговоров Украины с Россией. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
«Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все для продолжения защиты своей территории. Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность», — заявил Лещенко.

Он отметил, что Украина должна быть сильной за столом переговоров с РФ. При этом, по словам Лещенко, украинские власти пытаются получить гарантии безопасности на будущее, которые в основном заключаются во вступлении Украины в НАТО.

Украинский политик добавил, что союзники Киева только делают вид, что глубоко обеспокоены мирным разрешением конфликта на Украине.

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#переговоры
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Украинские офицеры рассказали о проблеме повального пьянства в рядах ВСУ
23 декабря 2024, 14:56

Фото: istockphoto/Olena_Z

Около 70% личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) нуждаются в некоторой дозе алкоголя для того, чтобы уснуть. Другие, напротив, без 100 граммов горячительного не способны встать и нормально функционировать.
Об этом в разговоре с изданием «Страна.ua» рассказал украинский офицер по имени Дмитрий. По его словам, бойцы готовы пить до тех пор, пока есть алкоголь, а с его поступлением на передовую проблем не бывает.

«Один принял, выспался и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может», — обрисовал ситуацию командир ВСУ.

Другой офицер рассказал, что проверял посылки солдат — там не было никакого алкоголя. Но к вечеру весь взвод ходил «на рогах». Оказывается, самогон был перелит в бутылки из-под минералки.

«Был такой крепости, что горел не хуже смазки», — вспоминал собеседник издания.

По его словам, его сослуживец, командир взвода, устроил «шмон» в личных вещах своих бойцов. Во время боя ему выстрелили в спину, а затем повалили на землю и настоятельно посоветовали «успокоиться».

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#алкоголь
#всу
#солдат
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РФ могла получить от КНДР баллистическую ракету дальностью поражения до трех тысяч км
Defense Express: КНДР могла передать РФ баллистическую ракету Pukguksong-2
23 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/Gerasimov174

КНДР могла передать России баллистическую ракету Pukguksong-2 («Полярная звезда»). Об этом пишет Defense Express.
На днях в сети появилось видео с очередным эшелоном вооружения и военной техники из КНДР, передвижение которого якобы было зафиксировано в Тюменской области.

«Конечно, пока нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что это именно та ракета, до появления более четких изображений или официальных комментариев», — говорится в статье.

При этом автор считает, что есть вероятность того, что КНДР и РФ договорились об усилении российских войск большим количеством вооружения.

По данным издания, северокорейская баллистическая ракета Pukguksong-2 имеет дальность поражения от 1200 до 3000 км и даже более. Она создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому точные ее характеристики неизвестны.

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#ракета
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#рф
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Очередной котел захлопнут: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке
DeepState: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке южнее Великой Новоселки
23 декабря 2024, 14:36

Фото: iStock/zabelin

Российские бойцы взяли в окружение группировку ВСУ в Макаровке южнее Великой Новоселки. Об этом свидетельствую данные украинского военного паблика DeepState.
Издание опубликовало карту боевых действий и отметило в окруженной Макаровке присутствие украинских войск.

Окружение Макаровки российскими силами подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», его слова приводит украинское издание «Страна».

«Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию», — заявил «Алекс».

Кроме того, 23 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили и расположенное севернее Макаровки Сторожевое.

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#минобороны рф
#всу
#запад
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Губернатор Шапша: В Калужской области нашли обломки сбитого БПЛА
23 декабря 2024, 14:25

Фото: istockphoto/aapsky

На окраине города Людиново в граничащей с Подмосковьем Калужской области нашли обломки сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что на место обнаружения частей беспилотника немедленно выехала оперативная группа в сопровождении взрывников. Нередки случаи, когда дроны падают с не сдетонировавшей боевой частью. В этом случае обломки БПЛА могут представлять смертельную опасность.

Глава областной администрации отметил, что зачастую обломки беспилотников местные жители находят раньше сотрудников оперативных служб. Шапша призвал людей в этих случаях быть внимательными и осторожными, не приближаться к обломкам и нии в коем случае не трогать их. О находке следует немедленно оповестить экстренные службы или полицию.

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#губернатор
#бпла
#жители
#опасность
#дроны
#калужская область
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На Урале почти все жители села Липино собрались по похоронах бойца СВО
В уральском селе Липино образовалась пробка из-за похорон бойца СВО
23 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В уральском селе Липино образовалась пробка из-за похорон местного участника спецоперации. Об этом пишет издание «Егоршинские вести».
Жители села узнали о гибели Ивана Самочернова 20 декабря. На его похороны приехало большинство местного населения, в том числе и сотрудники военкомата. По словам одного из них, ефрейтор Самочернов был смертельно ранен во время атаки вражеских беспилотников.

Церемонию прощания с военным организовали в местном клубе, а припаркованные автомобили желающих попрощаться с бойцом растянулись на сотни метров. Перед отправкой тела на кладбище в селе образовался сильный затор.

Ивана Самочернова похоронили со всеми полагающимися воинскими почестями.

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#сво
#тела
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С февраля 2022 года в Тисе утонули около полусотни украинских уклонистов
23 декабря 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Около 50 человек утонули в Тисе на украино-румынской границе при попытке сбежать из страны, переплыв реку. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Его слова приводит информационное агентство УНН. Тиса служит естественной водной преградой на границе между Украиной и Румынией на западе страны. После объявления тотальной мобилизации множество украинских мужчин призывного возраста пытались и пытаются сбежать через реку в соседнюю Румынию с помощью разнообразных плавсредств или даже просто вплавь.

Удаётся это немногим. Например, на украинском берегу Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Украинские пограничники уже прозвали Тису «рекой смерти» — настолько часто им приходится извлекать из воды тела утопленников-уклонистов.

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#тела
#граница
#река
#украина
#румыния
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Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны по Казани
Эксперт по БПЛА Федутинов: ВСУ могли запустить дроны по Казани с территории РФ
23 декабря 2024, 13:55

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ могли запустить дроны по Казани с территории России. Такую версию атаки озвучил эксперт по БПЛА Денис Федутинов, слова которого приводит портал aif.ru.
21 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений. Атака производилась с 07:40 до 09:20. Три БПЛА были уничтожены средствами ПВО, ещё три ликвидированы системой РЭБ.

Федутинов заявил, что чем дальше конечная точка полёта беспилотника, тем больше сомнений, что он был запущен с территории Украины. В связи с этим он выразил предположение, что дроны могли быть запущены украинскими войсками с территории России.

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#всу
#украина
#россия
#казань
#беспилотник
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ВСУ нанесли удар по больнице в Горловке с использованием кассетных боеприпасов
Мэр Приходько: ВСУ нанесли удар кассетными снарядами по больнице в Горловке
23 декабря 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В мэрии Горловки сообщили о нанесении удара украинскими войсками по городской больнице №2 с использованием кассетных боеприпасов. Как заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, на территории медицинского учреждения были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик».
Приходько призвал жителей соблюдать осторожность и не трогать найденные боеприпасы, подчеркивая потенциальную опасность для жизни и здоровья.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило десятки своих военнослужащих на почти неизбежную гибель, которые, по мнению Forbes, будут погибать в бесполезных атаках на Запорожском направлении.

До этого необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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