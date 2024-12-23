Сырского обвинили в попытке заблокировать украинский проект DeepState

Александр Сырский
Нардеп Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке заблокировать украинский проект DeepState за публикации реальной обстановки на фронте.
«Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны, начал наступление на команду DeepState — последний бастион более или менее адекватной информации о линии фронта», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, главком ВСУ хочет отправить всю команду DS на фронт. По ее словам, карты, которые приводит издание, являются единственным источником относительно реальными данными, происходящими на фроте. Именно здесь украинцы могут получить информацию, что действительно происходит в зоне СВО.
По одной из версий, карта не обновлялась 20 и 21 декабря именно из-за атаки на команду айтишников паблика.
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