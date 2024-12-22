«Цветет и пахнет»: в Раде обвинили ВСУ в коррупции

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В развале украинских войск виновен генералитет с его решениями и коррупцией, заявила в Telegram-канале нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция… (…) Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, принимаемых наверху», — сказано в публикации.
Безуглая подчеркнула, на передовую отправляются реальные специалисты, которые не являются интриганами и не могут подкупить. А вот противоположные личности сидят в тыловиках.
По мнению нардепа, люди должны заниматься своим делом, при этом совершенствуясь. Их не нужно отправлять на верную погибель не по специальности, заключила Безуглая.
Перед этим украинские пограничники назвали количество людей, пересекших госграницу за сутки.
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