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Половина личного состава украинской армии ушла в «самоволку» либо просто дезертировала, сославшись на нарушения прав военнослужащих. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
В своём телеграм-канале она написала, она написала, что, несмотря на поддержку Зеленским отдельных реформ в ВСУ, главнокомандующий Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров всё ещё остаются на своих должностях.
По словам парламентария, первый из них является идеологом подхода «всё покрыть и порешать», а второй — «визирь», мастер тихих договорённостей и шёпота, но отнюдь не открытости и прозрачности.
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По словам парламентария, первый из них является идеологом подхода «всё покрыть и порешать», а второй — «визирь», мастер тихих договорённостей и шёпота, но отнюдь не открытости и прозрачности.
«Именно поэтому половина нашей воюющей армии находится в состоянии самовольного оставления части», — заключила Безуглая.
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Александр Бойцов