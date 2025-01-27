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Из частей ВСУ дезертировали 10 колумбийских наемников и один чернокожий солдат. Этим поделился с РИА Новости пленный украинский военный Дмитрий Какойло.
По рассказам пленного, самовольно покинувших воинскую часть наемников отлавливали и снова отправляли в зону боевых действий. При этом пойманных поместили в резервный батальон, где они ждали приговора за дезертирство. По итогу наемников снова отправили на фронт.
Какойло утонил, что иностранцы не знали языка и с ними приходилось общаться через переводчик в телефоне. Также их не направляли в иностранный легион, поэтому солдаты воевали в обычных частях ВСУ.
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