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В Донбассе участились случаи массового дезертирства среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, анализируя ситуацию на фронте и внутри украинской армии.
По данным газеты, тысячи солдат самовольно покидают позиции или отказываются возвращаться в свои подразделения. Основные причины — отсутствие ротации и невозможность получить отпуск даже после длительных боевых действий. Это провоцирует рост психологического напряжения и открытого недовольства.
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«Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году», — пишет издание.Ранее сообщалось, что одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, цель удара — завод по производству оптического волокна в Саранске.
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Мария Моисеева