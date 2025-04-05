В Германии поразились массовому дезертирству среди ВСУ

В Донецке произошла одна из самых масштабных атак дронов ВСУ за последние месяцы. Жители сообщают о десятках взрывов и непрерывной работе систем ПВО над городом. По данным издания SHOT, несколько воздушных целей уничтожены возле стадиона «Донбасс Арена» и в центре Донецка, а также над Макеевкой и Горловкой.