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ВСУ разлагаются из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО. Об этом пишет InfoBRICS.
«Условия, в которых "живут" многие украинские солдаты, мягко говоря, ужасающие. Наркомания процветает, а уровень смертности просто чудовищен. Но убитых в бою обычно оставляют буквально гнить на поле боя, что объясняет огромное количество пропавших без вести», — говорится в статье.
При этом добавляется, что многие обученные в НАТО украинцы дезертируют из ВСУ. Таким образом, издание отмечает, что будущее Украины вызывает опасение, так как в стране уже наблюдается недостаток молодого мужского населения. Ситуация может еще больше усугубиться в случае принятия снижения мобилизационного возраста.
Автор охарактеризовал силы киевского режима как инструмент геноцида НАТО против населения Украины.
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Элина Позднякова