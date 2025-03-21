Депутат Рады Бобровская: украинцы массово вывозят своих детей за границу

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По словам депутата Верховной Рады Соломеи Бобровской, украинцы массово вывозят своих детей за границу. Об этом она рассказала украинским СМИ.
«Их (детей) вывозят за границу, и не только в Киеве, но и массово в селах, районах, начиная с девятого класса» — пояснила Бобровская.
Как объясняет депутат, подростков пытаются вывести из страны до того времени, пока им не исполнится 18 лет. Все из-за введенного военного положения на Украине.
Это уже не в первый раз, когда появляется информация о массовом вывозе подростков из страны. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленским заявил о намерении привлекать в ВСУ граждан с 18 лет. К тому же совершеннолетним мужчинам запрещено выезжать из Украины.
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