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Депутат Рады Бобровская: украинцы массово вывозят своих детей за границу

Фото: iStock/Nadezhda1906

Фото: iStock/Nadezhda1906

По словам депутата Верховной Рады Соломеи Бобровской, украинцы массово вывозят своих детей за границу. Об этом она рассказала украинским СМИ.
«Их (детей) вывозят за границу, и не только в Киеве, но и массово в селах, районах, начиная с девятого класса» — пояснила Бобровская.

Как объясняет депутат, подростков пытаются вывести из страны до того времени, пока им не исполнится 18 лет. Все из-за введенного военного положения на Украине.

Это уже не в первый раз, когда появляется информация о массовом вывозе подростков из страны. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленским заявил о намерении привлекать в ВСУ граждан с 18 лет. К тому же совершеннолетним мужчинам запрещено выезжать из Украины.

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Боец «Ахмат»: солдат ВСУ пытался покинуть Суджу, переодевшись в бабушку
21 марта 2025, 05:59

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Как рассказал боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Улыбка, один из солдат ВСУ пытался выехать из Суджи в Курской области, переодевшись в бабушку. Этим военный поделился с «Известиями».
«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать», — рассказал Улыбка.

До сих пор российские военнослужащие находят украинских солдат в подвалах и заброшенных зданиях Суджи. Основной задачей бойцов ВС РФ остается наступление и выдавливание ВСУ всеми способами.

Ранее житель села Казачья Локня Суджанского района рассказал о фашистских символах на украинских танках. При этом сами солдаты говорили на иностранном языке.

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#всу
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Житель курской Казачьей Локни рассказал о фашистских крестах на танках ВСУ
21 марта 2025, 05:29

Фото: iStore/Ruthie Arora

По словам жителя села Казачья Локня Суджанского района Курской области Николая, украинские солдаты передвигались на танках, на которых находилась символика нацисткой Германии. Об этом пишет ТАСС.
«У меня душа кипела, когда танки с фашистскими крестами мимо нашего дома проехали. Что это такое, подумал, фашисты ездят?», — поделился с агентством Николай.

Слова мужчины подтвердила еще одна жительница Казачьей Локни. При чем она отметила, что бойцы ВСУ говорили на иностранном языке.

Ранее стало известно, как украинские солдаты раздавали газеты с фейковыми новостями жителям Суджи. При чем для статей были выбраны выдуманные исторические факты.

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#солдаты
#всу
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Украинские беспилотники атакуют волгоградский аэродром Мариновка
Mash: аэродром Мариновка в Волгоградской области атакуют беспилотники ВСУ
21 марта 2025, 03:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Аэродром Мариновка в Волгоградской области атакуют украинские беспилотники. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ пытаются атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области», — пишут в telegram—канале.

Местные жители рассказывают о 5—6 взрывах в небе над Калачевским районом. Ранее стало известно, что в сторону Волгоградской области летит порядка 15 беспилотников. В их число вошло два реактивных БПЛА.

Также известно об ударе украинских военных по газоизмерительной станции в Судже Курской области. Пламя с места происшествия видно за десяток километров.

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ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже. Огонь виден за десятки километров
Mash: ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже
21 марта 2025, 01:44

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Украинская армия атаковала газоизмерительную станцию в Судже, пламя от которой видно за десятки километров. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ атаковали газоизмерительную станцию "Суджа". Через которую газ шел в Европу», — пишут в telegram—канале.

На месте происшествия начался пожар. Пламя видно за десяток километров на границе с Сумской областью.

Ранее стало известно, что во время переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов РФ и Украины по объектам энергетики. После этого ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае.

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Захарова: Украина нарушила предложенные США условия по прекращению огня с РФ
21 марта 2025, 00:57

Фото: iStock/Alex Kochev

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина уже нарушила предложенные США условия по прекращению огня. Об этом дипломат заявила в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
«Это перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем?» — высказалась Захарова.

Напомним, что в ходе переговоров американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина была достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов России и Украины по энергетической отрасли. Спустя несколько часов беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае.

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