Житель курской Казачьей Локни рассказал о фашистских крестах на танках ВСУ

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По словам жителя села Казачья Локня Суджанского района Курской области Николая, украинские солдаты передвигались на танках, на которых находилась символика нацисткой Германии. Об этом пишет ТАСС.
«У меня душа кипела, когда танки с фашистскими крестами мимо нашего дома проехали. Что это такое, подумал, фашисты ездят?», — поделился с агентством Николай.
Слова мужчины подтвердила еще одна жительница Казачьей Локни. При чем она отметила, что бойцы ВСУ говорили на иностранном языке.
Ранее стало известно, как украинские солдаты раздавали газеты с фейковыми новостями жителям Суджи. При чем для статей были выбраны выдуманные исторические факты.
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Иван Мусатов