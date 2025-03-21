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Житель курской Казачьей Локни рассказал о фашистских крестах на танках ВСУ

Фото: iStore/Ruthie Arora

Фото: iStore/Ruthie Arora

По словам жителя села Казачья Локня Суджанского района Курской области Николая, украинские солдаты передвигались на танках, на которых находилась символика нацисткой Германии. Об этом пишет ТАСС.
«У меня душа кипела, когда танки с фашистскими крестами мимо нашего дома проехали. Что это такое, подумал, фашисты ездят?», — поделился с агентством Николай.

Слова мужчины подтвердила еще одна жительница Казачьей Локни. При чем она отметила, что бойцы ВСУ говорили на иностранном языке.

Ранее стало известно, как украинские солдаты раздавали газеты с фейковыми новостями жителям Суджи. При чем для статей были выбраны выдуманные исторические факты.

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#украина
#курская область
Украинские беспилотники атакуют волгоградский аэродром Мариновка
Mash: аэродром Мариновка в Волгоградской области атакуют беспилотники ВСУ
21 марта 2025, 03:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Аэродром Мариновка в Волгоградской области атакуют украинские беспилотники. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ пытаются атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области», — пишут в telegram—канале.

Местные жители рассказывают о 5—6 взрывах в небе над Калачевским районом. Ранее стало известно, что в сторону Волгоградской области летит порядка 15 беспилотников. В их число вошло два реактивных БПЛА.

Также известно об ударе украинских военных по газоизмерительной станции в Судже Курской области. Пламя с места происшествия видно за десяток километров.

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ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже. Огонь виден за десятки километров
Mash: ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже
21 марта 2025, 01:44

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Украинская армия атаковала газоизмерительную станцию в Судже, пламя от которой видно за десятки километров. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ атаковали газоизмерительную станцию "Суджа". Через которую газ шел в Европу», — пишут в telegram—канале.

На месте происшествия начался пожар. Пламя видно за десяток километров на границе с Сумской областью.

Ранее стало известно, что во время переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов РФ и Украины по объектам энергетики. После этого ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае.

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Захарова: Украина нарушила предложенные США условия по прекращению огня с РФ
21 марта 2025, 00:57

Фото: iStock/Alex Kochev

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина уже нарушила предложенные США условия по прекращению огня. Об этом дипломат заявила в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
«Это перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем?» — высказалась Захарова.

Напомним, что в ходе переговоров американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина была достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов России и Украины по энергетической отрасли. Спустя несколько часов беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае.

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Стало известно, зачем США понадобилась ЗАЭС
FT: планы США по ЗАЭС связаны с планами по добыче редкоземельных металлов
20 марта 2025, 22:54

Фото: istockphoto/rarrarorro

Желание Вашингтона контролировать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) связано с планами по добыче редкоземельных ископаемых. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина», — сказано в материале.
ЗАЭС перешла под российский контроль в начале марта 2022 года вместе с Энергодаром. Запорожская область стала субъектом РФ в результате сентябрьского референдума 2022 года. Киевский режим не согласился с итогами голосования и продолжил обстрелы указанной территории.

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Генерал предположил принадлежность атаковавшего Энгельс дрона ВСУ
Генерал Липовой: сбитый в Энгельсе неизвестный БПЛА ВСУ мог быть новинкой НАТО
20 марта 2025, 21:45

Фото: istockphoto/bbsferrari

Сбитый в Энгельсе под Саратовом неопознанный украинский дрон мог быть натовской новинкой. Об этом пишет портал NEWS.ru, ссылаясь на генерал-майора авиации Сергея Липового.
«Неизвестный тип дронов может быть доработанным из тех, что уже были, или же абсолютно новый тип, который поступил ВСУ. Украина сейчас используется как полигон для испытания всех видов оружия, которое НАТО либо запустило, либо планирует запустить на вооружение», — прокомментировал собеседник.
Офицер подчеркнул, что неопознанный беспилотник мог быть опытным образцом. По словам Липового, каждый дрон обладает своими минусами и плюсами. Липовой считает, что альянс дает ВСУ много разных дронов, рассчитывая на то, что хотя бы один аппарат преодолеет ПВО России и поразит цель.

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