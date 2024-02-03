На Украине хотят призывать заключённых в ВСУ

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* рассказал о работе над законопроектом о мобилизации, по которому будет предусмотрен призыв заключённых в ряды ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что будет чётко прописан порядок призыва заключённых.
По словам Гончаренко*, украинская армия нуждается в замене военнослужащих, поэтому мобилизация заключённых позволит решить этот вопрос.
Ранее жительница Киевской области рассказала, что на Украине всё чаще начали происходить ночные рейды в поисках подлежащих мобилизации граждан.
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По словам Гончаренко*, украинская армия нуждается в замене военнослужащих, поэтому мобилизация заключённых позволит решить этот вопрос.
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Анастасия Чинкова