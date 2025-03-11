Депутат Рады Дмитрук осудил атаку БПЛА ВСУ на Москву в день переговоров с США

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву в день переговоров Киева и США в Саудовской Аравии.
«Это так по-мирному - запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров», — с сарказмом написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Напомним, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 337 вражеских беспилотников над регионами страны. При этом 91 БПЛА сбили в Московской области, где при атаке погибли три человека и 17 пострадали.
В оборонном ведомстве РФ считают, что атакой по Москве и Подмосковью киевский режим решил показать свою способность вести боевые действия и дальше в преддверии переговоров Украины и США.
Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинскими и американскими представителями.
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