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Команда президента США Дональда Трампа ничего не хочет слышать про возвращение Украине прежних границ. Об этом информирует британский канал Sky News.
Журналист Алекс Росси сообщает, что подобные заявления американская делегация делает в частном порядке на переговорах с представителями Киева в Джидде. Он отметил, что украинцам придется пойти на «болезненные уступки».
На переговорах в Джидде американцы хотят увидеть, на что готова пойти Украина ради заключения мирного договора с Россией, заключил Росси.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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На переговорах в Джидде американцы хотят увидеть, на что готова пойти Украина ради заключения мирного договора с Россией, заключил Росси.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова