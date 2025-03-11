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Журналист назвал последствия атаки со стороны ВСУ по Москве

Боуз: после атаки ВСУ по Москве ненависть к диктатуре Киева усилилась в России
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Ненависть к диктатуре Киева усилилась в России после атаки со стороны ВСУ по Москве и Подмосковью. Такое мнение выразил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Российские ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ходе крупнейшей атаки в этом году. Эти беспилотники самолетного типа обошлись налогоплательщикам в США и ЕС не менее чем в 100 000 долларов каждый. Результат — пятеро погибших мирных жителей и еще большее неприятие киевской диктатуры российским обществом», — сказано в публикации.
Кроме того, Боуза заинтересовал вопрос, «возможны ли эти преднамеренные нападения на мирных жителей без использования спутниковой сети Starlink?».

Ранее сообщалось, что генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки со стороны ВСУ в Подмосковье. В частности, главу организации доставили в Видное.

Также стало известно об успехах ВС РФ в Донбассе.

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ВС РФ ворвались в Суджу, ВСУ пытаются бежать: что происходит в Курской области
ВСУ трижды пытались покинуть Курскую область за прошедшие сутки, но безуспешно
11 марта 2025, 15:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ трижды пытались покинуть Курскую область за прошедшие сутки, однако из-за сильных проблем со связью сделать этого не смогли. ВС РФ сократили кольцо окружения в Судже приблизительно до 2 км за минувшую ночь, сообщает Mash со ссылкой на российских бойцов.
По данным издания, ВСУ пытаются совершить организованное отступление. Большая часть боевиков сейчас прячется в домах, так как из-за отсутствия связи не может получить приказы от командования.

Отмечается, что в Судже уже начались активные бои в районе Замостья. Тем временем российские десантники наступают со стороны Лебедевки вдоль трассы Коренево — Суджа. Основной целью является выход к границам района Заолешенки, чтобы полностью перекрыть выход из Суджи для подразделений противника.

Политолог Сергей Марков опубликовал фото российского бойца у стеллы на въезде в Суджу, и выразил надежду на то, что город будет освобожден уже в ближайшее время.

«Армия России ворвалась в Суджу. И при удаче уже сегодня-завтра ВСУ могут быть выбиты из Суджи», — пишет Марков в Telegram-канале.

На сегодняшний день под контролем ВСУ остались Суджа, сёла Гоголевка, Гуево и Горналь и деревня Рубанщина.

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ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР
11 марта 2025, 15:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Утром 11 марта Минобороны РФ также заявляло об освобождении 12 населенных пунктов Курской области бойцами подразделений группировки войск «Север». Так, по данным ведомства, за минувшие сутки освобождены: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Операция по освобождению Курской области, а также территорий ДНР, ЛНР, ​Запорожской и Херсонской областей продолжается.

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Скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье, число жертв увеличилось до трех
Скончался третий пострадавший при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье
11 марта 2025, 14:10

Фото: iStock/sudok1

Скончался еще один пострадавший при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Таким образом, общее число жертв увеличилось до трех. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!» — написала Хрусталева в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что местные власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее сообщалось, что погиб 37-летний охранник «Мираторга», находящегося в Домодедове. Он вышел покурить на улицу во время прилёта вражеского беспилотника. Позже в больнице скончался 50-летний сотрудник «Мираторга». Врачи до последнего боролись за его жизнь и запускали его сердце четыре раза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью в регионе сбили 91 беспилотник.

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«Ведут себя спокойно»: Барановская не смогла вернуться в Москву из-за атаки со стороны ВСУ
Самолет Барановской развернули из-за массированной атаки ВСУ в Москве
11 марта 2025, 14:06

Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Телеведущая Юлия Барановская не смогла вернуться в Москву из-за массированной атаки со стороны Украины. Она отметила работу экипажа в Telegram-канале.
«Наш борт развернули на Санкт-Петербург. Кабинный экипаж и пассажиры ведут себя спокойно: бортпроводники и пилоты постоянно рассказывают об обстановке. Вылетаю в Москву. Берегите себя и близких», — сказано в сообщении.
Барановская добавила, что обычно спит при перелетах, но в этот раз не удалось. Она проснулась от слов командира экипажа о «military problem».

Ранее стало известно, что рядом с местом атаки со стороны украинских дронов в Москве оказался американский журналист Лекс Фридман.

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Рядом с местом атаки со стороны БПЛА ВСУ в Москве оказался известный YouTube-блогер
Рядом с местом атаки со стороны БПЛА ВСУ в Москве оказался блогер Лекс Фридман
11 марта 2025, 14:05

Фото: istockphoto/pressureUA

Рядом с местом ночной атаки со стороны Украины в Москве оказался популярный американский YouTube-блогер Лекс Фридман. Он уточнил в социальных сетях, что с ним все в порядке.
Целей приезда в РФ журналист не назвал, но, согласно публикациям в СМИ, Фридман хочет взять интервью у президента России Владимира Путина.

По информации журналистов, Фридман также собирается в Саудовскую Аравию, где были делегации США и Украины.

Фридман брал скандальное интервью у Владимира Зеленского. Глава киевского режима не постеснялся использовать в беседе ненормативную лексику.

Перед этим стала известна цель украинского дрона, сбитого в подмосковном Серпухове.

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#мир
#россия
#украина
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#всу
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