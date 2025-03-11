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Ненависть к диктатуре Киева усилилась в России после атаки со стороны ВСУ по Москве и Подмосковью. Такое мнение выразил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Российские ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ходе крупнейшей атаки в этом году. Эти беспилотники самолетного типа обошлись налогоплательщикам в США и ЕС не менее чем в 100 000 долларов каждый. Результат — пятеро погибших мирных жителей и еще большее неприятие киевской диктатуры российским обществом», — сказано в публикации.Кроме того, Боуза заинтересовал вопрос, «возможны ли эти преднамеренные нападения на мирных жителей без использования спутниковой сети Starlink?».
Ранее сообщалось, что генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки со стороны ВСУ в Подмосковье. В частности, главу организации доставили в Видное.
Также стало известно об успехах ВС РФ в Донбассе.
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Никита Кротов