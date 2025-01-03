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Помочившийся на памятник в курской Судже Барткявичюс* лишился пальцев при взрыве

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Наемнику из Литвы Валдасу Барткявичюсу*, осквернившему монумент в курской Судже, оторвало пальцы, передали «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале.


Известно, что литовец сейчас в сознании в днепропетровской больнице. На опубликованном военкорами снимке наемник демонстрирует свою забинтованную кисть. По предварительным данным, причиной произошедшего стали взрыв-пакет или мина, которую поднял Барткявичюс*.

Об осквернении литовцем памятника сообщалось в середине ноября, когда СК РФ возбудил дело в отношении Барткявичюса* по статьям об оправдании терроризма, реабилитации нацизма, повреждении мемориала. Тогда уточнялось, что наемник был в международном розыске.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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#наемники
#новости
Минобороны России показало огненный шторм на позициях ВСУ
03 января 2025, 21:00

Огненный шторм на позициях украинских боевиков продемонстрировало Минобороны России в своем Telegram-канале. В оборонном ведомстве пояснили, что расчетом ТОС-1А «Солнцепек» был уничтожен опорник противника, а также его пункт управления дронами.
Расчет обеспечил продвижение бойцам «Центра» на краснолиманском направлении.

Перед этим в Минобороны доложили, что российская армия нанесла по украинскому ВПК один массированный и 12 групповых ударов за неделю.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент России отмечал, что киевский режим на протяжении восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.

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#россия
#украина
#война
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#конфликт
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Антидроновый кот сбил лапой беспилотник ВСУ — видео
03 января 2025, 20:45

Фото: istockphoto/marieclaudelemay

Кот сбил лапой украинский беспилотник, когда его оператор упражнялся в управлении этим дроном во дворе дома.
Видеокадры произошедшего предоставил telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Антидроновый кот перехватил украинский FPV-дрон во время тренировок его оператора во дворе дома», — гласит публикация.

На записи видно, что пушистик вытянул лапу, когда аппарат пролетал мимо него. Кот изменил траекторию полета дрона, а тот врезался в столб и сломался.

Перед этим врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал о гибели мирного жителя в результате атаки дрона со стороны ВСУ. Чиновник уточнял, что погибшему мужчине было 63 года. Читайте подробности в нашем материале.

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#сво
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Беженец из Часова Яра в ДНР рассказал о наемниках из Польши в городе
Польские наемники остаются в промышленном районе пункта Часов Яр в ДНР
03 января 2025, 20:11

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Наемники из Польши остаются в промышленном районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местного жителя Валерия Дороша.
«Говорят помогите нам выйти, выбраться, пишут точнее, пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке», — пояснил собеседник агентства.
Перед этим Дорош рассказывал, что наемники из Польши мародерили в Часовом Яре. По его словам, местные задавали им вопросы, однако те говорили на польском языке.

Ранее эксперт назвал приоритетные российские задачи в зоне СВО.

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Названы три приоритетные задачи России в зоне СВО на 2025 год
Матвийчук: на 2025 год у России в зоне СВО в приоритете освобождение регионов
03 января 2025, 19:54

Фото: istockphoto/Nastco

Россия имеет три приоритетные задачи в зоне спецоперации в наступившем 2025 году, предположил в беседе с «Лентой.ру» аналитик Анатолий Матвийчук. Эксперт пояснил, что все они связаны местом, временем, и единым замыслом.
«Это освобождение наших конституционных территорий в четырех регионах — Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская область и Херсонская область. Вторая — завершение разгрома группировки на курском направлении. И третья задача — это улучшение оперативно-тактической ситуации на фронте с точки зрения локализации противника в районе Черного моря, Одессы, Николаева и выход на Харьков», — сказал собеседник.
ЛДНР, Запорожская и Херсонская области стали российскими регионами в результате референдума в сентябре 2022 года. В августе 2024 года украинская сторона напала на Курскую область. Перед этим стало известно, какую возможность в плане спецоперации на Украине имеет президент России Владимир Путин.

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В офисе Зеленского оценили шансы НАТО победить Россию
Подоляк: у НАТО нет ни одного шанса победить Россию без Украины
03 января 2025, 19:37

Фото: istockphoto/Diy13

У альянса НАТО «нет ни одного шанса» одержать победу в возможной войне с Россией без помощи Украины, заявил «Стране.ua» советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации <...>, у НАТО нет ни одного шанса», — прокомментировал Подоляк.

По его мнению, «единственная возможность победить Россию — победить ее за счет Украины».

На Западе не раз заявляли, что Вашингтон использует Украину, чтобы нанести стратегическое поражение российской стороне. Кроме того, не единожды высказывалось мнение, что заокеанских хозяев Зеленского интересуют лишь украинские ресурсы. Недавно этому появилось подтверждение. Подробности в нашем материале.

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Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
03 января 2025, 19:23

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Атака дрона ВСУ унесла жизнь одного человека в Курской области, проинформировал в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня в результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района — сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме «Рыльская», — сказано в публикации.
Известно, что трагедия произошла, когда мужчина шел по дороге рядом со своим домом.

Накануне в четверг, 2 января, Хинштейн сообщал, что боевики ВСУ нанесли удар при помощи ракет по населенному пункту Ивановское курского направления.

Вторжение в Курскую область со стороны Украины произошло 6 августа 2024 года. Как позже заявляли в ВСУ, таким образом планировалось отвлечь бойцов ВС РФ от Донбасса, однако план провалился.

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#дрон
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#александр хинштейн
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ВС РФ нанесли один массированный и 12 групповых ударов по ВПК Украины за неделю
03 января 2025, 18:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Воздушно-космические силы России за неделю нанесли 12 групповых ударов по энергообъектам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке.
Уточняется, что удары были нанесены по заводу по производству пороховых зарядов, инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местах хранения воздушных и морских дронов, а также пункты временной дислокации противника. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 ВСУ, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 559 дронов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Штурмовик ВС РФ Григорьев раскрыл новые детали ножевого боя с ВСУ
Штурмовик ВС РФ Григорьев в ножевом бою с ВСУ пользовался осколками шифера
03 января 2025, 18:50

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Осколки шифера в ножевом бою с украинским боевиком в Донбассе использовал российский штурмовик Андрей Григорьев. Он рассказал журналистам RT, что противник, превосходивший его в физическом плане, нанес ему ранение. При этом якут поборол врага и ударил в шейную область.
«Я этот осколок шифера взял и воткнул ему в глаз. В левый глаз воткнул, он от боли опустил нож», — вспомнил Григорьев.
О ножевом бое Григорьева с боевиком ВСУ стало известно накануне в четверг, 2 января. Сначала между ними была перестрелка, затем пошли в ход ножи и камни. В результате схватки украинский военнослужащий признал Григорьева «лучшим бойцом в мире», попросив дать ему возможность «попрощаться с небом, с мамой».

Перед этим сообщалось, скольких боевиков ВСУ ликвидировал Григорьев после ножевого боя.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#нож
#конфликт
#днр
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Стало известно, кого еще устранил боец ВС РФ Григорьев после боя на ножах с ВСУ
Штурмовик ВС РФ Григорьев после боя на ножах с ВСУ устранил еще двух боевиков
03 января 2025, 17:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российский штурмовик Андрей Григорьев после схватки с украинским боевиком в Донбассе убил еще двоих противников, пишет RT, ссылаясь на бойца ВС РФ.
Григорьев пояснил, что вражеская группа была из шести человек, двоих из которых он ликвидировал. Позже штурмовик связался с командирами.

«Давай, держись, братан, там ещё... узнай, где их штаб, где склад, где заправка там», — добавил Григорьев, вспоминая слова командиров.
Перед этим российский солдат рассказал подробности боя с украинским боевиком в населенном пункте Трудовое Донецкой народной республики. Григорьев уточнил, оба понимали тот факт, что остаться в живых должен кто-то один.

Кроме того, в сети распространилось видео схватки.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#новости
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