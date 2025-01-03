Помочившийся на памятник в курской Судже Барткявичюс* лишился пальцев при взрыве

Фото: istockphoto/N-sky
Наемнику из Литвы Валдасу Барткявичюсу*, осквернившему монумент в курской Судже, оторвало пальцы, передали «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале.
Известно, что литовец сейчас в сознании в днепропетровской больнице. На опубликованном военкорами снимке наемник демонстрирует свою забинтованную кисть. По предварительным данным, причиной произошедшего стали взрыв-пакет или мина, которую поднял Барткявичюс*.
Об осквернении литовцем памятника сообщалось в середине ноября, когда СК РФ возбудил дело в отношении Барткявичюса* по статьям об оправдании терроризма, реабилитации нацизма, повреждении мемориала. Тогда уточнялось, что наемник был в международном розыске.
Читайте также:
От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись щедрые спонсоры
Названы три приоритетные задачи России в зоне СВО на 2025 год
Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов