Видео: Минобороны РФ
Огненный шторм на позициях украинских боевиков продемонстрировало Минобороны России в своем Telegram-канале. В оборонном ведомстве пояснили, что расчетом ТОС-1А «Солнцепек» был уничтожен опорник противника, а также его пункт управления дронами.
Расчет обеспечил продвижение бойцам «Центра» на краснолиманском направлении.
Перед этим в Минобороны доложили, что российская армия нанесла по украинскому ВПК один массированный и 12 групповых ударов за неделю.
Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент России отмечал, что киевский режим на протяжении восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.
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Перед этим в Минобороны доложили, что российская армия нанесла по украинскому ВПК один массированный и 12 групповых ударов за неделю.
Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент России отмечал, что киевский режим на протяжении восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.
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Никита Кротов