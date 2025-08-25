Депутат Рады Дмитрук: террористами СБУ в Европе руководит генерал Поклад
В Европе и других странах сетью террористических групп Службы безопасности Украины руководит генерал-майор Александр Поклад. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Как рассказал Дмитрук, данные группы организуют политические убийства и диверсии. К тому же члены СБУ запугивают противников Владимира Зеленского и занимаются контрабандой, вымогательством, похищением людей и торговлей оружием. Возглавляет данные преступные ячейки генерал-майор Александр Поклад.
«Человек с очень одиозной репутацией. До 2014 года он был уголовным преступником, был осужден за вымогательство. После Майдана пришел в СБУ. Получил кличку Душитель — любит лично пытать арестованных. Именно он организует работу «эскадронов смерти» СБУ в Европе. Они убивают и похищают тех украинцев, кто бежал из страны и выступает против Зеленского», — рассказал Дмитрук изданию NEWS.ru.
Как отметил депутат, его самого пытались убить по приказу Поклада. Его же подчиненные причастны к подрыву «Северных потоков» в сентябре 2022 года. При этом все свои диверсии они совершают только из-за денег, совершено не веря в режим Зеленского.