25 августа 2025, 11:53

Фото: iStock/Michele Ursi

В Европе и других странах сетью террористических групп Службы безопасности Украины руководит генерал-майор Александр Поклад. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.





Как рассказал Дмитрук, данные группы организуют политические убийства и диверсии. К тому же члены СБУ запугивают противников Владимира Зеленского и занимаются контрабандой, вымогательством, похищением людей и торговлей оружием. Возглавляет данные преступные ячейки генерал-майор Александр Поклад.





«Человек с очень одиозной репутацией. До 2014 года он был уголовным преступником, был осужден за вымогательство. После Майдана пришел в СБУ. Получил кличку Душитель — любит лично пытать арестованных. Именно он организует работу «эскадронов смерти» СБУ в Европе. Они убивают и похищают тех украинцев, кто бежал из страны и выступает против Зеленского», — рассказал Дмитрук изданию NEWS.ru.