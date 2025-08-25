В Китае высказались об отправке миротворцев на Украину
МИД Китая опроверг информацию о намерении страны направить миротворческие силы на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
На брифинге в понедельник журналист попросил официального представителя ведомства Го Цзякуня прокомментировать публикацию издания Welt, в которой утверждалось, что Китай якобы готов отправить миротворцев в зону конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что «соответствующая информация не соответствует действительности».
Цзякун также добавил, что позиция Пекина по украинскому вопросу «ясна и последовательна» – страна придерживается сбалансированной и взвешенной позиции в отношении происходящего.
Таким образом, официальные лица Китая ещё раз подтвердили, что страна не планирует вмешиваться в конфликт на Украине путем введения миротворческих сил.
