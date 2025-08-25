В ЕС спрогнозировали реакцию Москвы и Пекина на отказ Европы от сделки с США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС заключил торговое соглашение с США, поскольку отказ от сделки стал бы «праздником для Москвы и Пекина», передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По её словам, если бы две крупнейшие экономики демократического мира не пришли к согласию и развернули торговую войну, радоваться этому могли бы только Москва и Пекин. Фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашение предотвращает крупномасштабную торговую конфронтацию, которая ослабила бы позиции Европы, и назвала достигнутую сделку сильной, пусть и не идеальной.
Ранее экс-комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами объяснял, почему условия сделки оказались невыгодны для Евросоюза: по его мнению, Европе пришлось идти на уступки из‑за зависимости от США в контексте конфликта на Украине.
