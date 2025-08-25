В ЕС спрогнозировали реакцию Москвы и Пекина на отказ Европы от сделки с США

25 августа 2025, 11:44

Фон дер Ляйен: отказ ЕС от сделки с США стал бы праздником для РФ и КНР

Фото: istockphoto/makaule

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС заключил торговое соглашение с США, поскольку отказ от сделки стал бы «праздником для Москвы и Пекина», передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.