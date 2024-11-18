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Представители украинских властей наживаются за счёт деятельности территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Офис Зеленского получает от ТЦК до четырёх миллиардов долларов в год.
Об этом в интервью информационному агентству БелТА рассказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, на Украине можно нормально жить, только если у человека есть средства на то, чтобы откупиться от военкомов.
Депутат уточнил, что избавление от воинской службы для украинцев стоит от пяти до 30 тысяч долларов. Часть этих денег оседает в офисе украинского президента, заключил Дмитрук.
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«Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови», — с возмущением сказал парламентарий.
Депутат уточнил, что избавление от воинской службы для украинцев стоит от пяти до 30 тысяч долларов. Часть этих денег оседает в офисе украинского президента, заключил Дмитрук.
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Александр Бойцов