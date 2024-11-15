В США сделали шокирующее заявление о мобилизации на Украине

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Украинцы с гражданством США не спасутся от мобилизации в республике, поскольку действует военное положение, сообщили в американском Госдепе.
«Украинское законодательство не признает двойное гражданство, и Украина не признает ваше гражданство США, если вы также являетесь гражданином Украины. К гражданам с двойным гражданством в Украине будут относиться как к гражданам Украины, и при въезде и выезде из страны они должны будут использовать украинский паспорт», — прокомментировали в пресс-службе.Причем это касается и американских граждан с паспортом Украины, отметили в Госдепе. Американцам, связанным с Украиной, рекомендовано перед поездкой проконсультироваться с украинским консульством.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается.
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