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В Одессе языкового инспектора-гея с депрессией мобилизировали под песни на русском

Фото: istockphoto/ Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/ Oleksander Bontei

Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который систематически предъявлял претензии одесскому бизнесу, он требовал заменять русский текст на вывесках на украинский, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
Сам мобилизованный написал социальных сетях, что его забрали в Территориальный центр комплектования (ТЦК) из отделения полиции — туда он пришёл из-за угроз тех, чей бизнес он пытался «украинизировать».

«У меня диагноз от психиатра — тревожно-депрессивное расстройство <…> В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка», — поделился призванный на службу Александр в социальных сетях.



По словам мужчины, его мобилизация является незаконной, поскольку он наблюдался у психиатра — это даёт отсрочку от службы.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года в ряды Вооружённых сил Украины должны призвать миллион граждан с востока страны.

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Союзники Украины примирились с одной идеей
WP: союзники Украины все больше привыкают к идее переговоров с Россией
13 ноября 2024, 18:56

Фото: iStock/FabrikaCr

Союзники Украины все больше привыкают к идее, что конфликт завершится только путем мирных переговоров с Россией. Об этом пишет газета Washington Post.
«Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону того, что война с Россией закончится только путем переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории», — говорится в статье.

Автор утверждает, что в Европе обсуждения конфликта «подогреваются» неудачами ВСУ на поле боя. Кроме того, там опасаются, что США могут сократить свое финансирование Киева.

Так, издание пишет, что европейские чиновники и представители НАТО уже начали признавать, что разговоры о территориальных уступках уже «не вызывают столько вопросов, как раньше».

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Трамп назначит спецпосланника для переговоров по украинскому конфликту
13 ноября 2024, 18:50

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В скором времени Дональд Трамп может назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта, информирует Fox News.
Ожидается, что недавно избранный президент Соединённых Штатов Америки республиканец Дональд Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине, чтобы инициировать проведение переговоров по окончанию конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

Ранее бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен выдвинул предположение, что 46-й президент США Джо Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Украине. В статье издания Weapons and Strategy подчёркивается, что Дональд Трамп, вероятно, выступит против дальнейшей помощи Киеву. Это может произойти, поскольку избранный президент Соединенных Штатов может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи украинской армии в этот орган, обратил внимание Брайен.

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Во Франции заявили, что Трамп переложит расходы по восстановлению Украины на ЕС
VA: Трамп заставит ЕС понести основные расходы на восстановление Украины
13 ноября 2024, 18:48

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов)

План избранного президента США Дональда Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины перейдет Евросоюзу. Об этом пишет издание Valeurs Actuelles.
Согласно информации источника, план республиканского политика, который оценивается в 1000 млрд евро, предусматривает, что Европейский союз оплатит усилия по восстановлению. Примечательно, что мирный план Трампа будет выгоден для Вашингтона, так как значительный финансовый урон от помощи Киеву получат другие государства, среди которых Германия, Франция и Италия.

Уточняется, что странам ЕС будет тяжело пережить реконструкцию Украины из-за того, что западные страны пострадали из-за антироссийских санкций и иных действий в экономической отрасли.

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«Мой ответ — нет»: Шольц не хочет финансировать Украину в ущерб Германии
Шольц: помощь Украине не должна идти в ущерб будущего Германии
13 ноября 2024, 18:39

Фото: iStock/alzay

Финансовая поддержка Киева не должна идти в ущерб будущего Германии и её граждан. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц в немецком парламенте.
«Необходимо ответить на один вопрос: следует ли финансировать поддержку Украины за счет более чем 12 миллиардов евро в федеральном бюджете Германии в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ – нет», — заявил Шольц.

По его словам, не должно быть выбора между помощью Украине и благополучием Германии. При этом выделение денег для Киева из бюджета ФРГ не должно закончиться экономией на индексировании пенсий.

При этом Шольц отметил, что необходимо и дальше поддерживать Украину и не допустить эскалации конфликта.

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Помилованная Путиным Савченко просит проверить депутата Безуглую за критику ВСУ
13 ноября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/DmyTo

Помилованная президентом РФ Владимиром Путиным бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко призвала проверить депутата Марьяну Безуглую после критики в свой адрес. Сообщение она опубликовала в своей социальной сети.
По мнению бывшего депутата Рады, Безуглая наносит ущерб территориальной целостности и независимости Украины. Воюющая в рядах ВСУ Савченко обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с просьбой проверить депутата, которую обвинила также в разглашении государственной тайны.

Ранее Безуглая в свою очередь призвала Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность Савченко в должности офицера. По мнению депутата, та допустила ряд ошибок во время боёв под Очеретино, что привело к крушению обороны ВСУ.

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#депутат
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Жительница Курской области рассказала о постоянно меняющихся датах возвращения домой
Жительница Коренево рассказала, что даты ее возвращения домой постоянно меняются
13 ноября 2024, 18:32

Фото: riamediabank.ru/Кирилл Брага

Жительница Курской области, вынужденно покинувшая поселок Коренево из-за вторжения в регион ВСУ, рассказала, что даты ее возвращения домой постоянно меняются. Об этом сообщает 360.ru.
По ее словам, точные даты до сих пор остаются неизвестными, однако есть надежда вернуться домой к Новому году. Местная жительница сообщила, что ее дом пострадал частично, а в целом по приграничью — достаточно большие разрушения.

Она добавила, что возвращалась в регион за вещами и документами.

«Все равно там страшно», — заключила женщина.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Житель Энергодара погиб при обстреле города ВСУ
13 ноября 2024, 17:54

Фото: istockphoto/RamonCast

Артиллерия ВСУ предприняла массированный обстрел Энергодара. В результате погиб один мирный житель.
Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз. В своём телеграм-канале он уточнил, что было зафиксировано не менее восьми артиллерийских разрывов, два из которых пришлись на центр города, в районе улицы Советской. Кроме того, Энергодар атаковали два беспилотника-камикадзе. Руководитель городской администрации принёс соболезнования родным и близким погибшего.

В городских оперативных службах сообщили, что в результате взрывов были уничтожены два автомобиля. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких жилых домов. Местных жителей просят быть особенно внимательными и осторожными.

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ГД приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества
13 ноября 2024, 17:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба военному имуществу.
Изменения вносятся в закон «О материальной ответственности военнослужащих».

Таким образом, если добровольцы, как и контрактники причинят ущерб военному имуществу по неосторожности, то они будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба. Однако сумма не будет превышать одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет.

При этом на добровольцев распространяются нормы о полной материальной ответственности за хищение хищения или умышленное уничтожение, повреждение и порчу.

Уточняется также, что из денежного довольствия добровольца будут удерживаться 20%.

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#сво
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Правительство утвердило размеры выплат участникам СВО при получении ранений
13 ноября 2024, 17:18

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Российское правительство утвердило постановление о размере единовременной выплаты при получении участниками СВО ранений в зависимости от их тяжести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь сумма выплаты за ранение в зоне проведения спецоперации будет исходить из тяжести полученной травмы.

Так, согласно новому постановлению, за тяжелые увечья положено, как и прежде 3 три миллиона рублей. Военнослужащим с легкими ранениями будут выплачивать один млн рублей. При этом в случае легкого ранения выплата составит 100 тыс. рублей.

13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о пересмотре выплат военнослужащим при получении ранения.

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