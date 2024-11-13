В Одессе языкового инспектора-гея с депрессией мобилизировали под песни на русском

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Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который систематически предъявлял претензии одесскому бизнесу, он требовал заменять русский текст на вывесках на украинский, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
Сам мобилизованный написал социальных сетях, что его забрали в Территориальный центр комплектования (ТЦК) из отделения полиции — туда он пришёл из-за угроз тех, чей бизнес он пытался «украинизировать».
По словам мужчины, его мобилизация является незаконной, поскольку он наблюдался у психиатра — это даёт отсрочку от службы.
Ранее стало известно, что до конца 2024 года в ряды Вооружённых сил Украины должны призвать миллион граждан с востока страны.
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«У меня диагноз от психиатра — тревожно-депрессивное расстройство <…> В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка», — поделился призванный на службу Александр в социальных сетях.
По словам мужчины, его мобилизация является незаконной, поскольку он наблюдался у психиатра — это даёт отсрочку от службы.
Ранее стало известно, что до конца 2024 года в ряды Вооружённых сил Украины должны призвать миллион граждан с востока страны.
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Ольга Енгалычева