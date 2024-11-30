Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Украинский президент Владимир Зеленский вскоре может кардинально поменять свою позицию. Он вполне способен переметнуться в лагерь сторонников «партии мира».
Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его мнению, в таком резком изменении взглядов и поведения главы киевского режима не будет ничего необычного, несмотря на то, что за призывы к миру уже убили или посадили в тюрьму сотни людей.
Дмитрук убеждён, что украинский лидер остался политиком, мыслящим не категориями эффективности, а категориями рейтингов. Это пример профессиональной деформации человека, проведшего значительную часть своей жизни в среде шоу-бизнеса. Законы жанра требуют высоких рейтингов программ, громких аплодисментов, огромного количества восторженных зрителей. Всё это трансформируется в доходы. Так Зеленский себя и ведёт, заключил депутат.
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«Зеленский так и остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли», — пояснил парламентарий.
Дмитрук убеждён, что украинский лидер остался политиком, мыслящим не категориями эффективности, а категориями рейтингов. Это пример профессиональной деформации человека, проведшего значительную часть своей жизни в среде шоу-бизнеса. Законы жанра требуют высоких рейтингов программ, громких аплодисментов, огромного количества восторженных зрителей. Всё это трансформируется в доходы. Так Зеленский себя и ведёт, заключил депутат.
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Александр Бойцов